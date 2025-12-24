Jake Paul admite que no se subiría al ring con Benavídez

Jake Paul admitió que David Benavídez, campeón de peso semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), es uno de los pocos peleadores con los que no se atrevería a subir al ring y explicó sus razones.

En declaraciones a ESPN Ringside, Paul comentó que Benavídez es un boxeador diferente que tiene poder en la pegada y capacidad para aguantar castigo, por lo que cree que sus golpes no le harían daño.

“Hay una lista muy corta de personas con las que no me subiría al ring, y Benavídez está en esa lista. Ese tipo es diferente. Su poder, su velocidad, su cardio, sus golpes sin parar y su presión implacable… tus golpes no significan una mi*rda para él”, dijo.

David Benavídez quiere convertirse en el mejor del peso semicompleto. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

Es lógico que Jake Paul no quiera una pelea con el Monstruo Mexicano, peleador que sigue invicto y se encuentra en su mejor momento. Gracias a su estilo al boxear, Benavídez se ha ganado el respeto de sus rivales y campeones como Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Dmitry Bivol han optado por evadir un duelo con él.

La gran reputación que ha ganado David Benavídez lo ha frustrado porque no ha podido conseguir grandes peleas. Por eso, tras defender su título de 175 libras del CMB contra Anthony Yarde el pasado mes de noviembre en Arabia Saudita, el mexoamericano aseguró que no esperará por nadie y retó a Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez.

Ahora el Monstruo Mexicano subirá al ring con su compatriota mexicano en mayo de 2026 para buscar coronarse en la categoría de las 200 libras.

Momento en el que David Benavídez conecta un devastador gancho a la quijada del británico Anthony Yarde en el round 7 para obligar al réferi a intervenir y decretar el nocaut técnico. Crédito: Queensberry/Leigh Dawney | Cortesía

Jake Paul, de 27 años, cayó derrotado por segunda vez en su carrera, la primera por la vía del sueño. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y dos reveses.

Por su parte, David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB tras vencer a David Morrell en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

