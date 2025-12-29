Naoya Inoue afirma que la buena defensa de Picasso evitó que lo noqueara

Naoya Inoue, campeón indiscutible de peso pluma júnior, afirmó que la buena defensa de Alan David Picasso fue clave para que no pudiera conseguir el nocaut el pasado fin de semana en Arabia Saudita.

En conferencia de prensa posterior al duelo, Inoue recalcó que no está feliz con su actuación ante Picasso, pero reconoció que el peleador mexicano no fue una presa fácil.

“No estaba muy contento al respecto. Entiendo que era lo que esperaban de mí, así que quería noquearlo, pero Picasso fue muy bueno defendiendo y fue difícil vencerlo en ese sentido. Esto es de lo que se trata el boxeo. A veces el momento es perfecto, a veces no lo es, por eso, a veces puedo noquear a mi oponente, a veces no puedo, pero ese será mi desafío para el futuro”, dijo.

Alan Picasso se ganó el respeto al aguantar 12 rounds con Naoya Inoue. Crédito: AP | AP

En la pelea que encabezó la cartelera “The Ring V: Night of the Samurai”, Naoya Inoue dominó la contienda de principio a fin con su característica velocidad y precisión técnica ante un Alan Picasso valiente que, aunque aguantó los doce asaltos, no logró descifrar la defensa del invicto campeón.

Al final las tarjetas de los jueces marcaron 120-108, 119-109 y 117-111 a favor de Inoue y así retuvo sus cuatro cinturones mundiales de peso pluma júnior en su cuarta pelea del año. El japonés no se mostró contento con su actuación y reconoció que pudo haberlo hecho mejor.

Tras la victoria, al campeón indiscutido se le está vinculando en una pelea con Junto Nakatani en el Riad.

Naoya Inoue, de 32 años, defendió por sexta vez su campeonato indiscutible de peso pluma júnior y ratificó su lugar como uno de los mejores boxeadores en el ranking libra por libra. El japonés posee récord de 32 victorias (27 de ellas por nocaut) y ninguna derrota.

Por su parte, Alan David Picasso, de 25 años, sufrió su primera derrota como profesional en una dura pelea con el japonés. El peleador mexicano ahora posee marca de 32 triunfos (17 por la vía rápida), una derrota y un empate.

