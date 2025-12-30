Lorena Herrera confiesa que atravesó problemas de salud por sus intensas rutinas de ejercicio

Siempre dispuesta a mantenerse cercana con su público, la actriz Lorena Herrera decidió sincerarse sobre el reciente problema de salud que atravesó como resultado de sus intensos entrenamientos, propios de la vida fitness que ha predicado durante los últimos años.

En un encuentro con la prensa, la intérprete de “Masoquista” reveló que el duro episodio comenzó al detectar el rápido crecimiento de una “bolita” en la parte superior de su abdomen. Dicho agente extraño trajo consigo una serie de fuertes dolores que la llevaron a buscar ayuda médica.

Tras varios estudios, su equipo médico le comunicó el diagnóstico: dos hernias que se generaron por entrenar con un exceso de peso no apto para su cuerpo.

“Me veía en el espejo y, de repente, me veía como una bola, pero grande, una bola como del tamaño de una pelota de golf, pero me la veía a veces sí y a veces no. Me hicieron estudios y ahí salió todo“, compartió Herrera.

En respuesta a esta afección, Lorena Herrera tuvo que someterse a una cirugía: “Sufrí un problema de una hernia que se me abrió y sí fue por eso, por el peso que yo le metía en abdomen, porque ahí era en el único músculo donde yo le metía muchísimo peso, ¿me entiendes? Y pagué las consecuencias“, contó ante los medios de comunicación.

Durante su relato, la famosa aclaró que lejos de desmotivar a las personas a ejercitarse, con su testimonio busca conciencia sobre la forma adecuada para ejercitarse: “Veo en el gimnasio a tantas mujeres que cargan peso como de hombres, muchísimo peso y quizás ahorita tienen veinte, treinta años y no pasa nada, pero cuando llegan a los cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta, empieza entonces a sufrir lesiones y problemas“, señaló.

Afortunadamente, la intervención quirúrgica a la que se sometió logró removerle ambas hernias y la ha motivado a mantener una nueva rutina de ejercicio apta para sus necesidades.

