Nikola Jokic estará fuera cerca de un mes, pero evita lesión de gravedad

Nikola Jokic encendió las alarmas en Denver, pero el diagnóstico final trajo alivio. El pívot serbio de los Nuggets fue diagnosticado con una hiperextensión de la rodilla izquierda y será reevaluado dentro de cuatro semanas, informó el equipo este martes. Aunque se trata de una baja sensible, la franquicia evitó un escenario mucho más grave: no hay indicios de una lesión que requiera cirugía ni que ponga en riesgo el resto de la temporada.

De acuerdo con el reporte oficial, Jokic también presenta una contusión ósea en la misma rodilla, según ESPN. En términos prácticos, el tres veces Jugador Más Valioso podría perderse alrededor de un mes de competencia, lo que equivale a unos 16 partidos, con la posibilidad de regresar antes del Juego de Estrellas de la NBA en febrero.

Just in: Denver Nuggets' Nikola Jokic has been diagnosed with a hyperextension in his left knee and will miss at least four weeks. An immense sigh of relief as tests show the three-time NBA MVP's knee ligaments are intact. pic.twitter.com/u8qLE0GDd3 — Shams Charania (@ShamsCharania) December 30, 2025

La lesión ocurrió el lunes por la noche, en la derrota de Denver por 147-123 ante el Miami Heat. Faltaban apenas tres segundos para el final de la primera mitad cuando Jokic, que se encontraba solo bajo la canasta, dio un paso hacia adelante para ayudar en la defensa de una penetración de Jaime Jaquez Jr. En la jugada, su compañero Spencer Jones retrocedió y pisó el pie izquierdo del serbio, provocando que la rodilla cediera ligeramente.

Jokic cayó de inmediato al suelo, visiblemente dolorido, sujetándose la pierna. Fue asistido para ponerse de pie y se dirigió al vestuario con una cojera evidente, una imagen que generó preocupación inmediata tanto en el cuerpo técnico como entre los aficionados.

El impacto en Denver y un reto colectivo

Antes de la lesión, Jokic estaba firmando una temporada histórica. Hasta el martes, ocupaba el quinto lugar de la NBA en anotación con 29,6 puntos por partido, además de liderar la liga en rebotes (12.2) y asistencias (11). El único antecedente similar en la historia de la NBA corresponde a Oscar Robertson, quien promedió al menos 12 rebotes y 11 asistencias en la campaña 1961-62 con los Cincinnati Royals.

Su ausencia llega en un momento delicado para Denver, que ya venía lidiando con múltiples bajas. Aaron Gordon, Christian Braun y Cam Johnson no han estado disponibles, lo que ha obligado al equipo a rotar piezas y ajustar roles. Aun así, pese a perder cuatro de sus últimos seis encuentros, los Nuggets se mantienen terceros en la Conferencia Oeste con marca de 22-10.

Ese panorama podría cambiar sin su principal figura. En las últimas cinco temporadas, Denver tiene un registro de 13-23 en partidos disputados sin Jokic, un dato que refleja su peso específico en el rendimiento del equipo. Además, los Nuggets llegaron a la jornada del martes con solo tres juegos de ventaja sobre Phoenix, actual séptimo del Oeste.

Jamal Murray, base del equipo, resumió el sentir del vestuario tras el partido del lunes, cuando aún no se conocía la magnitud de la lesión: “Obviamente, es parte del juego. Pero nunca queremos que suceda… El siguiente jugador debe dar un paso al frente. Tenemos que concentrarnos en lo que tenemos”.

Nikola Jokic went down with an apparent leg injury vs. the Heat. pic.twitter.com/4kPf9HAOt8 — SportsCenter (@SportsCenter) December 30, 2025

El entrenador David Adelman reforzó ese mensaje, apelando a la unidad del grupo: “Simplemente tenemos que mantenernos unidos como equipo. Y, sinceramente, tenemos que mantenernos unidos como equipo porque esa es la mejor manera de apoyar a nuestros compañeros lesionados: honrándolos con nuestro juego. Así que seguiremos adelante. Esto es parte de la NBA”.

La baja de Jokic interrumpe lo que podría ser la mejor temporada de su carrera. Además de sus promedios generales, el serbio registra un 43.5 por ciento en tiros de tres puntos, el mejor de su trayectoria, y lidera la NBA en porcentaje de tiro efectivo, con poco más del 71 por ciento.



