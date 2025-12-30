Padre de 6 hijos estadounidenses es deportado por ICE tras más de 30 años viviendo en EE.UU.

Rosalio Vasquez Meave, padre de seis hijos ciudadanos estadounidenses, fue deportado a México por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras haber vivido en Estados Unidos por más de 30 años, según confirmó su abogada a Newsweek.

De acuerdo con la defensa legal, Vasquez Meave contaba con un permiso de trabajo vigente y era el único cuidador de los menores al momento de su arresto. Permaneció bajo custodia migratoria hasta su deportación el mes pasado, pese a tener en trámite una solicitud migratoria de carácter humanitario.

Así fue la detención de Rosalio Vasquez Meave

De acuerdo con Newsweek, la detención ocurrió el 15 de septiembre, cuando agentes de ICE interceptaron el vehículo de Vasquez Meave mientras realizaba la rutina diaria de llevar a sus hijos a la escuela. En ese momento, él era el único adulto a cargo de los menores, situación que fue confirmada por su abogada, Michelle Edstrom.

Rosalio pudo reunirse con sus hijos en México tras el apoyo de un familiar. Crédito: EFE/ @presssec | EFE

Tras el arresto, Rosalio fue puesto bajo custodia migratoria y permaneció detenido hasta su deportación a México el mes siguiente. Durante ese periodo, su defensa denunció que enfrentó complicaciones de salud, ya que estuvo más de dos semanas sin recibir su medicación para la presión arterial y la ansiedad, lo que agravó su estado físico y emocional.

La postura oficial de ICE y las razones de la deportación

Según explicó a Newsweek Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, ICE actuó al restablecer una orden final de deportación que pesaba sobre Vasquez Meave desde años atrás. La funcionaria señaló que el hombre había sido expulsado previamente en el año 2000 y que posteriormente reingresó de manera irregular a Estados Unidos.

McLaughlin subrayó que las solicitudes migratorias pendientes no otorgan estatus legal ni protegen automáticamente contra una deportación. Además, aseguró que ICE no solicitó que los hijos del migrante fueran deportados junto con él y que, según los protocolos de la agencia, los padres pueden decidir si viajan con sus hijos o si estos quedan bajo el cuidado de una persona designada.

La vida de Rosalio en Estados Unidos

Rosalio Vasquez Meave llegó a Estados Unidos en 1990, cuando aún era menor de edad, según explicó su abogada a Newsweek. Tras una salida del país a finales de los años noventa, intentó regresar en el año 2000 creyendo que estaba tramitando una visa de trabajo, pero fue detenido y deportado en ese intento.

Desde entonces, permaneció en Estados Unidos durante más de 20 años de manera continua. Se estableció en Oklahoma, donde trabajó por cuenta propia en labores de pintura y construcción, logró adquirir una vivienda y desarrolló fuertes vínculos comunitarios, además de hacerse cargo por completo de sus seis hijos.

En 2023, inició un proceso para obtener una visa bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), un mecanismo que también protege a padres, incluidos hombres, de ciudadanos estadounidenses que han sufrido abuso, negligencia o abandono dentro de su núcleo familiar. Según su defensa, la solicitud había sido considerada válida de manera preliminar y solo estaba pendiente una resolución final.

El futuro del caso y la situación de su familia

De acuerdo con Newsweek, tras la deportación, los hijos de Rosalio lograron reunirse con él en México con la ayuda de un amigo cercano de la familia que se encargó temporalmente de su cuidado. No obstante, la situación legal del padre sigue sin resolverse y su retorno a Estados Unidos permanece en el aire.

Su equipo legal ha señalado que continúa buscando apoyo a nivel legislativo para que se revise su petición bajo VAWA y se evalúe su caso desde una perspectiva humanitaria.

