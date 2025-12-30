Pareja guatemalteca es detenida por ICE: ella fue deportada y él murió bajo custodia federal 

Una pareja guatemalteca fue detenida por autoridades migratorias de Estados Unidos tras una parada de tráfico en Florida. Mientras Lucía Pedro Juan fue deportada a Guatemala, su esposo, Francisco Gaspar Cristóbal Andrés, murió el 3 de diciembre mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El fallecimiento ocurrió después de varias semanas de detención en Camp East Montana, una instalación migratoria ubicada en la base militar de Fort Bliss, en Texas.

Detención y separación de la pareja

De acuerdo con el testimonio de Lucía Pedro Juan, ambos fueron arrestados en septiembre durante una parada de tráfico en el sur de Florida, donde residían desde hacía años. Tras la detención, fueron trasladados a instalaciones del ICE y posteriormente separados sin posibilidad de comunicarse entre sí.

Según relató la mujer a El Paso Times, intentó acercarse a su esposo durante una entrevista con agentes migratorios, desobedeciendo órdenes para poder verlo por última vez. “Nunca lo volví a ver ni a escuchar”, declaró al medio estadounidense. Días después, ambos fueron trasladados a Texas, donde quedaron recluidos en el mismo complejo, pero en áreas distintas.

Deportación de la esposa y muerte bajo custodia

Lucía Pedro Juan fue deportada el 28 de noviembre desde Texas a Guatemala, sin que se le permitiera visitar a su esposo pese a que, según su testimonio, ya había sido informada de que su estado de salud era grave. La mujer declaró que aceptó la deportación por temor a enfermar gravemente bajo las condiciones del centro de detención.

Francisco Gaspar Cristóbal Andrés fue hospitalizado el 16 de noviembre ante el deterioro progresivo de su salud y falleció el 3 de diciembre en un hospital de El Paso. De acuerdo con el ICE, la causa de la muerte fue atribuida a insuficiencia hepática y renal de origen natural.

Versión oficial y causas del fallecimiento

En un comunicado citado por el mismo medio, el ICE indicó que el hombre recibió atención médica constante durante su detención y que fue tratado por diversas afecciones antes de su hospitalización. Posteriormente, una autopsia del condado de El Paso determinó que la muerte fue causada por complicaciones derivadas de cirrosis hepática alcohólica.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que las acusaciones sobre condiciones inhumanas en Camp East Montana son falsas y defendió la atención médica proporcionada a los detenidos. Sin embargo, legisladores y organizaciones civiles han cuestionado estas afirmaciones y solicitado investigaciones sobre el funcionamiento del centro.

Vida en Estados Unidos y situación familiar

Según El Paso Times, la pareja había ingresado de manera separada a Estados Unidos hace más de 18 años y residía cerca de Homestead, Florida, donde criaron a sus cinco hijos y operaban un vivero de plantas como parte de la comunidad local.

Tras la deportación de Lucía Pedro Juan, la familia quedó dividida entre dos países. La mujer regresó a su comunidad natal en Guatemala, donde recibió la noticia de la muerte de su esposo días después de su expulsión de Estados Unidos.

Repatriación y situación actual

De acuerdo con El Paso Times, la familia solicitó apoyo al gobierno de Guatemala para la repatriación del cuerpo de Cristóbal Andrés, con el objetivo de realizar un entierro en su ciudad natal. Sin embargo, enfrentan dificultades económicas para cubrir los costos del traslado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala informó que fue notificado por ICE sobre el fallecimiento y que solicitó una investigación sobre las causas de la muerte, además de brindar información a la familia sobre el proceso de repatriación.

