La familia de Aaron Ramsey dedica emotivo mensaje a su mascota extraviada en México

Hay amores que jamás podrán olvidarse y para la familia del delantero galés Aaron Ramsey que tuviera un paso fugaz por los Pumas de la UNAM, la pérdida de su mascota “Halo” sigue representando un golpe al corazón como quedó de manifiesto con el emotivo mensaje dedicado en redes sociales.

Así lo manifestó Collen, la esposa del artillero británico, al compartir una foto de su pequeño acompañante que fue extraviado en un refugio para perros en la localidad de San Miguel de Allende, Guanajuato, mientras ellos se encontraban en su natal Galés.

“No puedo creer que vamos a iniciar un año nuevo sin ti. Te extraño”, escribió la también crítica en Gastronomía y quien en el par de meses que estuvo en México compartió cómo disfrutaba del país y su rica variedad culinaria.

La desaparición de la mascota

El lamentable suceso de la desaparición de la mascota del artillero de la selección de Galés se dio en el pasado mes de octubre cuando en un sitio especializado de cuidado para perros en San Miguel de Allende, Guanajuato, a donde la llevaron para que la cuidaran mientras Aaron y su familia se encontraban en Gales.

Pero días después el futbolista fue informado de que su mascota ya no se encontraba en el refugio, por lo que de inmediato, tanto él como una compañía especializada que contrató. Comenzaron la búsqueda, y hasta la fecha no se sabe nada de la perrita.

Lo que desencadenó la desaparición del perro

Como resultado de la desaparición de su mascota, Aaron Ramsey tardó alrededor en tres semanas en volver a reportar con Pumas sin la autorización de la directiva del equipo y después regresó a las instalaciones del cuadro felino para tratarse de la lesión muscular que sufría.

Pero después desapareció del mapa y terminó su relación laboral con los Pumas hasta que el pasado 15 de diciembre se refirió al tema de su salida de los Pumas: “Quiero agradecer enormemente al entrenador. Al cuerpo técnico y en especial al personal médico por ayudarme en un momento difícil con las lesiones; sin embargo, con su ayuda y mucho trabajo estaba listo y en forma para los partidos restantes, y tenía muchas ganas de dar lo mejor de mí por los Pumas.

“Desafortunadamente, mi contrato fue rescindido. Lo cual fue una sorpresa y obviamente una decepción, por lo tanto, no tuve más opción que regresar a casa a Gales”, concluyó el artillero galés.

