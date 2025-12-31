Roberto Carlos fue internado en un centro sanitario de Sao Paulo por problemas cardíacos

El brasileño Roberto Carlos, exjugador del Real Madrid y de la ‘Canarinha’, está ingresado en un centro sanitario de Sao Paulo, donde se encontraba de vacaciones, tras ser intervenido por un problema cardiaco, confirmaron a Efe fuentes del club blanco.

El exlateral zurdo, que militó en el club blanco durante once años, entre 1996 y 2007, se sometió a una prueba en una pierna en la que padecía un trombo y se le detectó un problema en el funcionamiento del corazón, lo que motivó una rápida intervención.

🚨 𝗥𝗢𝗕𝗘𝗥𝗧𝗢 𝗖𝗔𝗥𝗟𝗢𝗦 🇧🇷 𝗔 𝗘́𝗧𝗘́ 𝗛𝗢𝗦𝗣𝗜𝗧𝗔𝗟𝗜𝗦𝗘́ 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗨𝗡 𝗣𝗥𝗢𝗕𝗟𝗘̀𝗠𝗘 𝗖𝗔𝗥𝗗𝗜𝗔𝗤𝗨𝗘 ! 🤕



Initialement pris en charge pour un souci à la jambe, l’ancien international brésilien a passé des examens médicaux au Brésil 🇧🇷, au cours desquels un… pic.twitter.com/BoWo7l1aDu — Actu Foot (@ActuFoot_) December 31, 2025

Roberto Carlos, actualmente embajador del Real Madrid, está fuera de peligro, pero como es preceptivo en estos casos, seguirá en observación al menos durante las próximas 48 horas para comprobar que su evolución sea positiva.

Considerado uno de los mejores laterales izquierdos de la historia, Roberto Carlos, de 52 años, fue campeón mundial con la selección brasileña en 2002, logró dos Copas Américas y una Copa Confederaciones, así como tres Ligas de Campeones, cuatro ligas españolas y dos copas intercontinentales, con el Real Madrid, y dos campeonatos paulistas brasileños, entre otros títulos.

Sigue leyendo:

– Roberto Carlos, exfigura de Brasil, tuvo once hijos, ¿cuántos son mexicanos?

– Thiago Silva, el inoxidable defensor que vuelve a Europa con 41 años

– ¿Qué pasó con Julián Araujo, exdefensor del Barcelona?

– Estados Unidos garantiza seguridad máxima en el Mundial 2026