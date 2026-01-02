El bicampeón Toluca concretó el fichaje de Sebastián Córdova

Después de varios días de negociaciones, finalmente Sebastián Córdova, exmediocampista del América, Alebrijes de Oaxaca, Necaxa y Tigres, fue anunciado como refuerzo del bicampeón Toluca para el torneo Clausura 2026 después de que en la escuadra felina fue completamente cepillado.

Córdova un jugador que fue clave en la coronación del último título de Tigres en el torneo Clausura 2023 perdió demasiado protagonismo en el pasado torneo Apertura 2025, cuando el argentino Guido Pizarro tomó el mando del cuadro felino y hubo un aparente corto circuito entre ambos.

El mediocampista surgido de las fuerzas básicas del América y que tuvo un paso turbulento en la Liga de Ascenso MX con Alebrijes de Oaxaca en donde tuvo roces con el entonces técnico Mario García, al grado de que solo vio acción en un partido.

Después fue encontrando el sitio a su incomprendido carácter en el Necaxa donde disputó 12 encuentros empezando a tener chispas de su verdadero talento que le sirvieron para regresar al América y con Miguel Herrera en el timón pudo por fin ser una realidad con 99 partidos jugados y 16 goles anotados.

Este rendimiento le sirvió para que los Tigres de la UANL lo contrataran en un fichaje controvertido por su fama de jugador complicado, pero bajo el amparo de la nueva directiva comandada por el examericanista Mauricio Culebro llegó a los felinos donde logró jugar en 159 encuentros y pudo anotar 24 goles.

Empero en el último torneo su producción bajo ostensiblemente y solo apareció en ocho juegos, al grado de que terminó cepillado por el técnico argentino Guido Pizarro, después de que ambos compartieron el mediocampo felino y hubo ciertos roces que al cambiar los papeles en el equipo, pues el mediocampista terminó pagando el precio.

Córdova es un jugador con gran técnica, con una aportación importante, sin embargo, no estuvo en los últimos 14 encuentros del plantel de Guido Pizarro y por esa razón quedó fuera de los planes del equipo para el torneo Clausura 2026, en donde Toluca con el conocimiento que tiene el director deportivo de los escarlatas Santiago San Román, al coincidir ambos como jugadores de Alebrijes de Oaxaca, ayudó para su llegada al actual bicampeón del fútbol de México.

Sin duda una gran oportunidad para recuperar su nivel y en primera instancia servir como posible relevo de los seleccionados Alexis Vega y Marcel Ruiz, que seguramente serán parte del grupo que jugará el Mundial 2026 bajo el mando de Javier Aguirre, pero quien dice que no, Córdova pueda tener el nivel de volver a la selección donde ha disputado 15 encuentros internacionales.

Precisamente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Córdova fue parte del equipo que obtuvo la medalla de bronce al imponerse al anfitrión Japón 3-1.

