Por qué no se festejan los Reyes Magos en USA

Muchos hispanos se preguntan por qué no se festejan los Reyes Magos en Estados Unidos, precisamente porque el 6 de enero pasa prácticamente desapercibido. Aunque millones de familias latinoamericanas mantienen viva esta tradición, la celebración no forma parte del calendario cultural general del país. Aunque se trata de una festividad muy relacionada con la religión, las razones son históricas, culturales y sociales. Te explicamos algunas de esas razones.

Durante el Día de Reyes, las personas que celebran esta festividad suelen comer un pan conocido en muchos lugares como “roscón de Reyes”. Crédito: Gusta Cabrera | Shutterstock

1. La festividad proviene de un origen cultural distinto

La celebración de los Reyes Magos tiene raíces profundas en países de tradición católica, como España y gran parte de América Latina. En estos lugares, la Epifanía representa la llegada de los Reyes al pesebre y está asociada a regalos, rituales familiares y celebraciones comunitarias.

Estados Unidos, en cambio, se formó mayoritariamente bajo una influencia protestante, donde esta festividad nunca ocupó un lugar central. Desde sus inicios, la sociedad estadounidense dio prioridad a la Navidad del 25 de diciembre como el momento clave del ciclo festivo.

La Navidad suele ser el eje único de las fiestas

En Estados Unidos, la Navidad concentra todo el simbolismo, la celebración familiar y el intercambio de regalos. No existe una extensión natural de las fiestas hasta enero, como ocurre en muchos países hispanos.

El 31 de diciembre marca tanto el punto culminante como el cierre de la temporada navideña. Después de esa fecha, las decoraciones se retiran, las actividades festivas concluyen y el país regresa rápidamente a la rutina laboral y escolar.

El papel del consumo y el calendario comercial

El modelo económico estadounidense también influye en la ausencia de los Reyes Magos. La temporada de compras navideñas comienza incluso antes de diciembre y finaliza casi siempre después de Navidad o, a más tardar, el 31 de diciembre.

Si se extendiera hasta el 6 de enero, implicaría un mayor periodo de consumo, lo que obligaría al país a reorganizar un calendario comercial que históricamente ha estado muy definido. Por esa razón, para estas fechas, el mercado consolidó a Santa Claus y la Navidad como los únicos referentes de regalos y celebraciones infantiles.

Falta de transmisión cultural a nivel nacional

Las tradiciones se mantienen cuando se transmiten de generación en generación dentro de una sociedad. Durante décadas, la población que celebraba Reyes Magos en Estados Unidos era minoritaria, por lo que la festividad no logró integrarse al imaginario colectivo nacional.

Aunque hoy la población hispana es una de las más grandes y de mayor crecimiento dentro del país, la tradición sigue asociándose a comunidades específicas y no a la identidad cultural estadounidense en general.

Tradición viva en comunidades latinas

A pesar de no ser una festividad nacional, los Reyes Magos sí se celebran en muchos hogares hispanos y en comunidades con fuerte presencia latina, no solo en Los Ángeles, sino también en Miami, Nueva York o Chicago. En estas ciudades se organizan eventos, repartos de juguetes y celebraciones religiosas para el 6 de enero.

Para muchas familias, mantener esta tradición es una forma de preservar la identidad cultural y transmitir valores a las nuevas generaciones nacidas en Estados Unidos.

El Día de Reyes, celebrado cada 6 de enero, es una fiesta que conmemora la visita y la adoración que hicieron los tres Reyes Magos al Niño Jesús. Crédito: Shutterstock AI | Shutterstock

Diferencia cultural, no ausencia total

En Estados Unidos no existe una prohibición ni un rechazo relacionado con la festividad del día de Reyes, la poca presencia de esta tradición proviene, como ya hemos dicho, de diferencias culturales asociadas a la forma de entender las celebraciones, la infancia y el calendario festivo: mientras en muchos países hispanos los Reyes Magos simbolizan ilusión, espera y continuidad cultural, en Estados Unidos ese rol fue asumido casi por completo por Santa Claus y la Navidad.

También te puede interesar

· Navidad nostálgica en Los Ángeles

· Cuál es el origen de Santa Claus y quién es San Nicolás de Bari: todo explicado

· Tradiciones que cruzan fronteras