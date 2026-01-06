Fabio Capello eligió a sus selecciones favoritas para el Mundial 2026

Fabio Capello, una de las voces más autorizadas del fútbol europeo por su extensa trayectoria como entrenador en las décadas del 90 y 2000, definió a sus principales candidatos para ganar el Mundial 2026 y sorprendió al dejar fuera de ese grupo a la Selección Argentina y a Lionel Messi. A sus 79 años, el técnico italiano analizó el panorama internacional de cara al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y colocó a España y Francia como los equipos con mayores posibilidades de levantar el trofeo.

El exentrenador del Milan, Real Madrid y de varias selecciones nacionales también incluyó a Inglaterra y Brasil entre los aspirantes al título. Sin embargo, su exclusión de la Albiceleste, vigente campeona tras consagrarse en Qatar 2022, contrastó con la opinión predominante en el ambiente futbolístico. Para Capello, el contexto actual y la evolución de algunos seleccionados europeos inclinan la balanza hacia otros proyectos.

Según declaraciones recogidas por Marca, el italiano explicó con claridad sus preferencias: “España me gusta mucho, Francia siempre, que tiene a Mbappé pero también a otros buenos jugadores. También los ingleses, que lo están haciendo muy bien. Y vamos a ver qué pasa con Brasil, con Ancelotti”.

España, el modelo que más convence a Capello

Uno de los puntos centrales del análisis de Capello fue la selección española, a la que destacó por el cambio de enfoque bajo la dirección técnica de Luis de la Fuente. El exentrenador valoró la evolución del equipo tras dejar atrás un estilo excesivamente asociado a la posesión.

“Me gusta mucho el trabajo de Luis de la Fuente porque ha cambiado el sistema de juego. Un estilo Guardiola de muchos pases, por pases más verticales y un fútbol más rápido, no sólo tocar hasta aburrir, jugando muy abiertos. Está haciendo un gran trabajo”, señaló Capello sobre el actual campeón de la Eurocopa.

En relación con el formato del Mundial 2026, que contará con 48 selecciones, el italiano expresó sus dudas sobre la carga física para los jugadores. “Ahora, con cinco cambios en cada partido, necesitas mucho y pueden jugar muchos jugadores, pero como siempre cada equipo tiene 14 o 15 titulares de más nivel, y los otros pueden ayudar. Pero sí, pienso que se van a jugar demasiados partidos en el Mundial”, advirtió.

Capello también dedicó parte de su reflexión a la situación de Italia, que deberá disputar el repechaje europeo para intentar clasificar. El técnico fue crítico con la formación de futbolistas en su país y con la escasa presencia de jugadores italianos como titulares en los grandes clubes de la Serie A.

“En el once del Milan juega un italiano; en la Juventus, sólo dos; el Inter tiene cuatro o cinco; en la Roma, dos o tres. Esa es la clave. De cara al futuro no tenemos muchas oportunidades. Ha fallado el sistema de entrenamientos, hay mucha táctica y poco fútbol”, sostuvo.

Mientras España, Francia, Inglaterra y Brasil aparecen como sus grandes favoritos, Capello dejó abierta la puerta a posibles sorpresas en un Mundial que, por su formato y extensión, podría romper varias de las lógicas tradicionales del torneo.



