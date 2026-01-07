Salen a la luz detalles del acuerdo de divorcio entre Nicole Kidman y Keith Urban

El 2025 se vio marcado por la separación de varias parejas en Hollywood y la escena musical; sin embargo, una de las más sorpresivas fue aquella protagonizada por Nicole Kidman y Keith Urban, quienes estuvieron juntos por casi dos décadas.

Es a solo unos días de oficializarse su divorcio que han salido a relucir varios detalles del acuerdo que los famosos firmaron para poner un cierre definitivo a su historia de amor y establecer con claridad los términos económicos, patrimoniales y familiares que este conlleva.

Uno de los puntos clave de dicho acuerdo estipula la renuncia mutua a cualquier tipo de manutención o pensión alimenticia para sus hijas Sunday, de 17 años, y Faith, de 14, así como a las reclamaciones de pensión conyugal.

Además, se reveló que Nicole Kidman y Keith Urban asumirán sus propios gastos legales, mientras que los costos judiciales restantes de su proceso de divorcio se dividirán en partes iguales.

Nicole Kidman y Keith Urban: ¿Quién se quedará con la custodia de sus hijas?

De acuerdo con el acuerdo de custodia avalado por la corte, la custodia de Sunday y Faith será compartida. La protagonista de “Holland” convivirá con sus hijas la mayor parte del año, sumando 306 días, mientras que Keith Urban dispondrá de 59 días. Estos corresponden principalmente a fines de semana alternados y una que otra fecha especial delimitada por la ex pareja.

A pesar de que la actriz cuenta con mayor tiempo de convivencia y atención a las menores, la patria potestad y las obligaciones como padres continúan siendo compartidas entre ambos.

En el ámbito económico, Nicole Kidman y Keith Urban se negaron a llevar a cabo procedimientos formales dentro del juicio, como lo son la investigación de activos, interrogatorios o declaraciones bajo juramento.

Como resultado, la resolución judicial señala que todos los bienes (incluidos muebles, electrodomésticos, automóviles, cuentas financieras, inversiones y pertenencias personales) fueron distribuidos de manera consensuada para ambas partes, quedando cada uno con lo que ya tenía en su poder.

