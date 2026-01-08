Caída de las importaciones ayudó a reducir la brecha comercial en EE.UU. a su nivel más bajo desde 2009

Datos publicados recientemente por el Departamento de Comercio de Estados Unidos indicó que, la brecha comercial general en el país cayó a los niveles más bajos en octubre desde el 2009, esto reveló según cifras del gobierno que los amplios aranceles impuestos por el presidente Donald Trump desde su llegada al poder han generado efectos positivos.

El déficit comercial cayó un 39%, esto representa unos $29,400 millones de dólares, debido a una fuerte caída de las importaciones en Estados Unidos del 3.2%, mientras que, las exportaciones estadounidenses aumentaron en octubre $7.800 millones de dólares ubicándose en los $302,000 millones de dólares.

De acuerdo con el informe, los datos se habrían retrasado debido a los 43 prolongados días del cierre de gobierno, lo que llevó a que funcionarios no lograrán recopilar las cifras completas y actualizadas sobre las empresas y comercios para evaluar la salud económica.

Aunque las políticas arancelarias de Donald Trump generaron controversia, la visión del mandatario era no solo disminuir la brecha comercial aplicando altos gravámenes a las importaciones, sino comenzar una producción nacional sustentable para el país.

En los primeros meses del año, las empresas y comercios que dependen de más del 50% de las importaciones se apresuraron a un abastecimiento, anticipando que los costos adicionales que suponían las nuevas tarifas arancelarias recayeran sobre las facturas de los consumidores de esta manera pudieron mantener los precios de algunos artículos y productos.

Según Bradley Saunders, economista para América del Norte de Capital Economics “las oscilaciones en el comercio de oro y productos farmacéuticos estuvieron detrás de la caída del déficit comercial a un mínimo de dos décadas en octubre, aunque las mayores importaciones de computadoras sugieren que hay señales genuinas de fortaleza en otras partes de la economía en medio del desarrollo de la IA”, dijo.

Por otro lado, el Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale estimó en un análisis que, los consumidores estadounidenses actualmente enfrentan una tasa arancelaria efectiva promedio general superior al 16% siendo una de las más altas desde 1930.

