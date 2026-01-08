¿Cómo cerró Stellantis 2025 en el mercado de EE.UU.?

Hablar de Stellantis en Estados Unidos es hablar de uno de los portafolios más amplios y diversos del mercado. Con siete marcas activas —Jeep, Ram, Chrysler, Dodge, Fiat, Alfa Romeo y Maserati— el conglomerado enfrentó en 2025 un entorno marcado por la presión competitiva, cambios en la demanda y una profunda revisión de su estrategia industrial.

El resultado final fue una caída interanual del 3 % en las ventas totales, un dato que, si bien refleja un retroceso, también muestra que la compañía logró contener un impacto mayor en un año de transición. Las reestructuraciones internas y la redefinición de prioridades jugaron un papel clave para evitar un escenario más adverso.

Las cifras generales del cierre de 2025

De acuerdo con los datos oficiales, Stellantis entregó 1,260,344 vehículos en Estados Unidos durante 2025. El descenso estuvo impulsado principalmente por el bajo desempeño de marcas como Alfa Romeo, Dodge y Fiat, que atraviesan momentos críticos en su posicionamiento dentro del mercado norteamericano.

Aun así, el grupo encontró un respaldo sólido en sus marcas históricamente más fuertes. Jeep, Ram y Chrysler mostraron señales claras de recuperación, apoyadas por un plan de inversión enfocado tanto en la optimización de motores de combustión como en el desarrollo progresivo de tecnologías electrificadas.

Este equilibrio permitió que Stellantis cerrara el año con una base más estable de cara a 2026, pese a las cifras negativas en parte de su portafolio.

La 2027 Ram Power Wagon. Crédito: Stellantis. Crédito: Cortesía

Alfa Romeo: el golpe más duro del año

Dentro del conglomerado, Alfa Romeo fue la marca más afectada en 2025. La firma italiana registró una caída del 36 % en ventas, con apenas 5,652 unidades entregadas en Estados Unidos, convirtiéndose en el mayor lastre porcentual para Stellantis.

Los principales modelos de la marca no lograron sostener la demanda. Giulia y Stelvio sufrieron un desplome del 41 %, mientras que el Tonale cayó un 29 %. La combinación de una gama limitada y la falta de lanzamientos recientes ha debilitado su presencia en el país, dejando un panorama incierto a corto plazo, aunque la marca promete nuevos productos en los próximos años.

Dodge: caída profunda, pero con un salvavidas

El desempeño de Dodge en 2025 también fue negativo. La marca cerró el año con una caída del 28 % en ventas, equivalente a 101,927 vehículos, consolidando una tendencia descendente que ya venía arrastrando desde ejercicios anteriores.

Sin embargo, no todo fue negativo. El Dodge Durango se convirtió en el principal sostén de la marca, con un aumento del 37 %, alcanzando 81,168 unidades vendidas. En contraste, el Hornet sufrió un desplome del 80 %, evidenciando la dificultad de Dodge para posicionar nuevos productos.

Chrysler Pacifica. Crédito: Chrysler. Crédito: Cortesía

La marca no reportó resultados del Charger Daytona, pero mantiene expectativas altas para 2026 con la llegada del Charger Sixpack, la versión a gasolina que comenzó su lanzamiento en diciembre de 2025.

Fiat: volumen bajo, estrategia cautelosa

Fiat reafirmó su condición de marca de bajo volumen dentro de Stellantis en Estados Unidos. En total, se vendieron apenas 1,321 unidades en 2025, un 14 % menos que en 2024.

El Fiat 500e, único modelo disponible, no logró generar una demanda significativa, a pesar de haber registrado un incremento interanual del 18 % y de haber sido reconocido como Auto Urbano Ecológico del Año 2026 por tercer año consecutivo. Para 2026, la marca apuesta por la llegada del Topolino, enfocado en la micromovilidad urbana.

Jeep, Ram y Chrysler sostienen el negocio

En el lado positivo del balance aparecen Jeep y Ram, las verdaderas columnas vertebrales de Stellantis en Estados Unidos. Ram cerró el año con una leve caída del 2 %, pero destacó por uno de sus mejores meses de diciembre. La Ram 1500 se mantuvo como el modelo mejor posicionado, y para 2026 se espera un impulso adicional con el regreso de versiones como la TRX y la Power Wagon.

El Fiat 500 Hybrid. Crédito: Fiat. Crédito: Cortesía

Jeep, por su parte, logró un crecimiento del 1 % respecto a 2024, con 593,401 unidades vendidas. El Wrangler tuvo su mejor diciembre desde 2021, mientras que la Gladiator aumentó sus ventas un 93 % en el cuarto trimestre y la Wagoneer creció un 67 % en el mismo periodo.

Chrysler y el cierre del año centenario

Chrysler cerró 2025 con 126,373 unidades vendidas, un aumento del 1 % interanual. El crecimiento se apoyó especialmente en el segmento de minivans, con un 12 % de incremento en ventas minoristas durante la segunda mitad del año y cuatro meses consecutivos de crecimiento.

En su año centenario, Chrysler reforzó su enfoque en confort, innovación y movilidad familiar, consolidando una base estable dentro del portafolio del grupo.

Un cierre complejo, pero con bases para 2026

Aunque Stellantis no reveló las cifras exactas de Maserati, la marca continúa atravesando un periodo de ajustes estratégicos, con pausas en algunos proyectos electrificados y reorganización de su gama.

En conjunto, 2025 fue un año de contrastes para Stellantis en Estados Unidos: caídas significativas en algunas marcas, una recuperación clara en otras y una apuesta millonaria que busca redefinir su rumbo. El verdadero impacto de estas decisiones comenzará a verse en 2026, cuando el grupo intente capitalizar este periodo de transición.

