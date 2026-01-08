“Nosotros no queremos pelearnos con Estados Unidos”, asegura Claudia Sheinbaum

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que México no busca pelear con Estados Unidos y que su relación siempre estará basada en el respeto.

“Nosotros no queremos pelearnos con Estados Unidos, manifestamos cuando no estamos de acuerdo, así como ellos manifiestan cuando no están de acuerdo con nosotros, pero buscamos siempre una buena relación basada en el respeto”, dijo.

Desde el estado mexicano de Morelos, Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno siempre ha planteado a Estados Unidos la cooperación y la coordinación en el marco de un entendimiento que se tiene entre ambos países, con la finalidad de atender las causas en común.

“Al mismo tiempo buscar la cooperación y la coordinación y eso es lo que hemos planteado siempre, nosotros mantenemos los principios de la política exterior mexicana, además lo hacemos por convicción, pero nosotros somos vecinos de Estados Unidos, somos socios comerciales, y tenemos problemas comunes”, comentó.

“Ellos tienen que atender también las causas del consumo de drogas, tienen que atender a los grupos delictivos que hay en Estados Unidos que distribuyen droga, nosotros en nuestro territorio y colaboramos con información, con investigación en el marco de un entendimiento que tenemos”, aseguró.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Presidencia de México | EFE

La mandataria mexicana hizo un reconocimiento a los integrantes de su gabinete de seguridad por mantener una buena relación con Estados Unidos, por tener muy claros los principios de defensa de la soberanía nacional y por ser patriotas.

“Nosotros siempre vamos a guardar nuestros principios. Y la verdad aquí en particular quiero reconocer al gabinete de seguridad porque en el tema de seguridad y en la relación con Estados Unidos el general secretario, el almirante secretario, el secretario de seguridad son además de profesionales y ser grandes personas son patriotas y eso es muy importante”, manifestó.

“Son muy responsables, tienen una gran relación con el Comando Norte, con Agencias de Estados Unidos, con la propia embajada en México de Estados Unidos, con personas en Estados Unidos que tienen que ver con la seguridad o la colaboración en la seguridad pero siempre tienen muy claro los principios y es la defensa de nuestra soberanía y nuestra territorialidad”, expuso.

Las declaraciones de Claudia Sheinbaum se dan en el marco de la intervención militar que realizó Estados Unidos, el pasado 3 de enero, para capturar a Nicolás Maduro y las constantes amenazas de Donald Trump a países como Colombia y México.

