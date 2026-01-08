Tiroteo en Salt Lake City deja dos muertos y al menos 6 heridos

Dos personas murieron y seis resultaron heridas en un tiroteo afuera de una iglesia de Salt Lake City, según la policía de Salt Lake City.

De los seis heridos, tres se encuentran en estado crítico, según informó Glen Mills, portavoz del Departamento de Policía de Salt Lake City. Se desconoce el estado de los otros tres, ya que fueron trasladados a hospitales en vehículos particulares.

El jefe de policía de Salt Lake City, Brian Redd, afirmó que todas las víctimas son adultas. Añadió que la policía no cree que se trate de un incidente fortuito y que el sospechoso sigue prófugo.

De acuerdo a la información dada a conocer, el incidente ocurrió en el estacionamiento de la iglesia ubicada en 660 N. Redwood Road. Se estaba celebrando un funeral dentro de la iglesia.

We are aware of a serious incident that occurred outside a Church meetinghouse at 660 North Redwood Road in Salt Lake City tonight as a memorial service was being held in the chapel. The Church is cooperating with law enforcement and is grateful for the efforts of first… — The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (@Ch_JesusChrist) January 8, 2026

Tras el suceso, la alcaldesa de Salt Lake City, Erin Mendenhall, dijo que el incidente nunca debería haber ocurrido y prometió que los responsables rendirán cuentas.

“Nuestros oficiales no descansará hasta que los llevemos ante la justicia”, dijo Redd.

Por su parte, la oficina del FBI en Salt Lake City publicó un comunicado, externado su apoyo en el caso: “Estamos al tanto del incidente en Salt Lake City y ofrecemos asistencia a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley”.

Cabe destacar que Estados Unidos concluyó el 2025 con al menos 394 tiroteos masivos, de acuerdo con el recuento del Gun Violence Archive (GVA), es decir, más de uno por día.

En el caso de Salt Lake City, sería el segundo tiroteo de gran impacto en menos de un año en la ciudad, luego de que en junio pasado, un altercado entre dos grupos de jóvenes terminó en un tiroteo en el interior del festival WestFest en West Valley City, que dejó como saldo tres personas sin vida, entre ellas un bebé que fue alcanzado por las balas.

