Mazda terminó 2025 fuerte en EE.UU. y creció en autos usados

Con 2025 ya en el retrovisor, Mazda puede mirar sus resultados en Estados Unidos con una lectura más profunda que la de los números superficiales. En un año complejo para la industria automotriz, afectado por el alto costo del financiamiento, la incertidumbre tecnológica y un consumidor más prudente, la marca japonesa logró sostener su presencia como una de las referencias más estables del mercado.

Mazda cerró el año con 410,346 vehículos vendidos en Estados Unidos, lo que representó una caída del 3,3% frente a 2024. Sin embargo, lejos de ser una señal de debilidad, este resultado confirmó la capacidad de la marca para mantenerse competitiva en un entorno adverso, especialmente considerando que varios fabricantes registraron descensos más pronunciados.

En el ranking de marcas japonesas, Mazda se mantuvo como la tercera fuerza en Estados Unidos, solo por detrás de Toyota y Honda, reafirmando una posición que ha construido con consistencia durante los últimos años.

Diciembre de 2025: un mes clave para el balance final

Uno de los datos más llamativos del cierre de 2025 fue el desempeño del mes de diciembre. Aunque las ventas del último mes del año cayeron un 18,9% frente a diciembre de 2024, Mazda logró colocar 32,610 vehículos, convirtiéndolo en el tercer mejor diciembre de ventas desde 1990.

Este contraste se explica en parte porque diciembre de 2024 había sido prácticamente un récord histórico para la marca, lo que elevó considerablemente la base de comparación. Aun así, el resultado de diciembre de 2025 superó las expectativas internas y aportó una señal positiva de cara a 2026.

Dentro de ese cierre de año, destacó especialmente el desempeño del Mazda CX-50, que registró un récord mensual con 10,783 unidades vendidas en diciembre, confirmando su buena aceptación dentro del segmento SUV.

El gran protagonista: récord histórico en vehículos CPO

Más allá de las ventas de autos nuevos, uno de los mayores logros de Mazda en 2025 estuvo en el mercado de vehículos certificados de segunda mano (CPO). En un contexto donde la asequibilidad se volvió un factor decisivo para muchos compradores, este segmento se transformó en un pilar clave para la marca.

Mazda cerró el año con 76,009 vehículos certificados vendidos, marcando el segundo año consecutivo de récord histórico en CPO. Además, las ventas crecieron un 14% interanual, un dato que refleja la confianza de los consumidores en la durabilidad y calidad de los productos de la marca.

En un mercado estadounidense cada vez más sensible al precio, el sólido desempeño de Mazda en usados certificados demostró que la reputación de confiabilidad y buen valor a largo plazo sigue siendo uno de sus mayores activos.

Seguridad y reputación como ejes de la estrategia

Durante 2025, Mazda dejóclaro: más allá del volumen, la prioridad estuvo en la calidad, la seguridad y la experiencia del conductor. Esa estrategia se tradujo en un fuerte reconocimiento por parte del IIHS (Instituto de Seguros para la Seguridad Vial), que otorgó el Top Safety Pick+ a ocho modelos de la marca.

Los modelos reconocidos fueron:

Mazda3 Sedan & Hatchback.

CX-30.

CX-50 (incluido el híbrido).

CX-70 & CX-70 PHEV.

CX-90 & CX-90 PHEV.

En un país donde las familias priorizan la protección y la confiabilidad, estos premios reforzaron la imagen de Mazda como una de las marcas más seguras del mercado estadounidense.

Los SUV lideran las ventas y marcan el rumbo

Como ocurre con la mayoría de los fabricantes en Estados Unidos, los SUV fueron el principal motor de ventas de Mazda en 2025. El CX-5 volvió a posicionarse como el modelo más vendido de la marca, con 136,335 unidades, un volumen prácticamente idéntico al de 2024.

El podio lo completaron el CX-50, con 110,345 vehículos, y el CX-90, con 55,156 unidades, confirmando la fortaleza de la gama SUV en distintos tamaños y configuraciones.

Por su parte, el Mazda MX-5 Miata mantuvo su vigencia como ícono deportivo, con 8,727 unidades vendidas, consolidándose como uno de los roadsters más exitosos del mercado estadounidense.

Mirando hacia 2026 con bases sólidas

Con 2026 ya en marcha, Mazda encara el nuevo año con una base clara: estabilidad comercial, una reputación fortalecida y un portafolio que responde a las prioridades del consumidor actual. Si bien 2025 no fue un año de crecimiento explosivo, dejó señales claras de que la marca supo adaptarse a un mercado cambiante.

La combinación de SUV consolidados, liderazgo en seguridad y un desempeño récord en vehículos usados certificados posiciona a Mazda en una situación favorable para afrontar los desafíos que vienen, en un mercado donde la confianza del cliente es tan valiosa como el volumen de ventas.

