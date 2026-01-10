Adrián Marcelo se toma un “tiempo indefinido” de la comedia tras rumores de separación

El mundo del stand-up mexicano se llevó una sorpresa este 10 de enero, cuando el comediante Adrián Marcelo anunció mediante sus redes sociales un retiro indefinido de los escenarios. El artista publicó en su cuenta de X: “Me voy a retirar de la comedia, un tiempo indeterminado”.

Aunque no especificó los motivos concretos que lo llevaron a esta decisión, Marcelo aseguró que su deseo de ser “el mejor comediante mexicano sigue INTACTO”.

En su comunicado, explicó: “Pero de momento, necesito invertir tiempo en mí. Es justo y necesario”. Prometió a sus seguidores que regresará renovado y concluyó con un mensaje esperanzador: “Nos volveremos a ver en los escenarios, no tengo duda”.

El retiro será exclusivamente de las presentaciones en vivo. El standupero confirmó que continuará su trabajo junto a su amigo Iván Fematt ‘La Mole’ en el podcast ‘Hermanos de Leche’. “En los capítulos de Hermanos de Leche seguiré siendo el mismo hijo de perra ácido y tosco”, bromeó.

Sus últimas presentaciones en vivo con este proyecto están programadas para febrero de 2026 en Estados Unidos. San Diego recibirá el show el 13 de febrero, y Las Vegas el 14. Marcelo invitó a su público a asistir, describiendo el espectáculo como un trabajo “minucioso” y lleno de “cariño y mucho esfuerzo”.

Rumores de separación

El anuncio se produce en medio de rumores en redes sociales sobre una supuesta crisis matrimonial con su esposa, Karina Puente. Horas antes del anuncio, se viralizó una captura que pretendía ser una historia de Instagram del comediante con un mensaje pesimista sobre el matrimonio, aunque la publicación fue borrada rápidamente.

NUNCA SE CASEN



Adrián Marcelo compartió la siguiente historia en sus redes sociales que minutos después eliminó.

Al parecer el comediante ya hizo oficial su divorcio. pic.twitter.com/VpizHLHWkv — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 9, 2026

Adrián Marcelo abordó indirectamente el escándalo al responder a un seguidor en X que comentaba sobre las noticias falsas. “Jajajaja así las cosas mi Lluvia!! Tqm!”, escribió, en una réplica que sus fans interpretaron como un desmentido a los rumores.

Cabe recordar que, en el pasado, el ex participante de La Casa de los Famosos México había confesado haber atravesado dificultades en su matrimonio tras su paso por el reality show.

