Reconocido entrenador argentino fue víctima de estafa

Pedro Troglio, actual director técnico de Banfield en Argentina y una figura ampliamente reconocida del fútbol de ese país denunció públicamente haber sido víctima de una presunta estafa inmobiliaria millonaria en la ciudad de La Plata, en un caso por el cual puso en riesgo hasta $157,000 dólares. El caso, según explicó el propio entrenador, involucra a cerca de 160 inversores y afectó tanto a particulares como a personas vinculadas al deporte, muchos de ellos con pérdidas económicas de alto impacto.

Troglio expuso la situación en una entrevista televisiva, donde puso el foco no solo en su experiencia personal, sino también en las consecuencias que el episodio tuvo para otros damnificados. “Hay gente que perdió los ahorros de su vida”, señaló al canal local América TV, en declaraciones reseñadas por Infobae, marcando una diferencia entre su situación y la de quienes no cuentan con un respaldo económico para afrontar un golpe de ese tipo.

Del fútbol profesional a una inversión fallida

Más allá del episodio extradeportivo, Troglio es una figura con un recorrido extenso y reconocido en el fútbol sudamericano. Como jugador, fue campeón del mundo juvenil con Argentina en 1986 y formó parte del plantel de la selección mayor que disputó el Mundial de Italia 1990. En su carrera profesional vistió camisetas históricas como las de River Plate, Gimnasia y Esgrima La Plata, Independiente y Argentinos Juniors, entre otros.

Ya como entrenador, desarrolló una trayectoria amplia y diversa. En Argentina dirigió a clubes como Gimnasia, San Lorenzo, Independiente, Banfield, Tigre, Argentinos Juniors, Godoy Cruz e Instituto. También tuvo pasos relevantes por el exterior, con dos ciclos al frente de Olimpia en Honduras, además de experiencias en Cerro Porteño de Paraguay y Universitario de Deportes en Perú. Esa carrera internacional lo llevó, incluso, a realizar inversiones mientras trabajaba fuera del país.

Según relató, su acercamiento al proyecto inmobiliario se dio en un contexto informal, a través de conocidos, lo que generó un clima inicial de confianza. La propuesta incluía la compra de departamentos en construcción, con el atractivo adicional de una renta mensual. “Te invitan a una reunión de amigos y en medio de un asado te dicen que arman departamentos de pozo. Son encantadores de serpientes y vos terminás entrando”, explicó Troglio, al describir cómo decidió involucrarse.

Con el correr de los meses, la situación comenzó a mostrar señales de alerta. Las obras se frenaron, los pagos prometidos dejaron de llegar y la incertidumbre se extendió entre los inversores. “Ya hacía 3 o 4 meses notamos que nadie trabajaba en los edificios. En octubre dejaron de pagar la renta y ahí nos dimos cuenta de que no podían seguir adelante”, contó el entrenador.

Troglio remarcó que, si bien en su caso el impacto fue significativo, lo que más le preocupa es el daño sufrido por otras personas. “Yo tengo para seguir viviendo, pero hay gente que puso todo lo que tenía para un departamento y hoy no tiene más plata”, expresó.

Mientras continúa su labor al frente de Banfield y mantiene su perfil ligado al fútbol, el entrenador decidió hacer pública su situación como advertencia. Su testimonio combina la voz de un exjugador mundialista y técnico experimentado con la de un inversor más, atrapado en una historia ajena al deporte, pero con consecuencias profundas fuera de la cancha.



