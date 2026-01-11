Trump dejaría a ExxonMobil fuera de Venezuela por comentario “negativo” de su CEO

Donald Trump sugirió que dejará a ExxonMobil, la mayor petrolera de EE.UU., “fuera” de sus planes para revitalizar ese sector en Venezuela tras un comentario desfavorable de su máximo ejecutivo, Darren Woods.

Durante un breve intercambio con periodistas antes de abordar el Air Force One en West Palm Beach, Florida, Trump se mostró visiblemente molesto por la postura de la petrolera más grande de Estados Unidos. “No me gustó la respuesta de Exxon. Tenemos a muchos que quieren participar. Probablemente me incline por dejar a Exxon fuera. Se están haciendo los listos”, afirmó el mandatario.

La tensión se originó el pasado viernes durante una cumbre de alto nivel en la Casa Blanca, cuando ante casi una veintena de ejecutivos petroleros, Trump instó a las compañías a inyectar al menos $100,000 millones de dólares de capital privado para levantar la infraestructura venezolana, devastada tras años de crisis.

Sin embargo, Woods puso los puntos sobre las íes al recordar que Exxon ha sido expropiada dos veces en dicho suelo. “Si se analizan los marcos legales y comerciales actuales en Venezuela, es un país en el que no se puede invertir”, sentenció Woods, subrayando la necesidad de reformas profundas y protecciones duraderas antes de arriesgar un solo dólar.

“Volver una tercera vez requeriría cambios bastante significativos”, sostuvo el ejecutivo, aunque dejó abierta la posibilidad si se producen reformas profundas.

La postura contrastó con el respaldo general expresado por otras empresas presentes, como Chevron, ConocoPhillips, la italiana ENI y la española Repsol.

Trump reacciona tras respuesta de Exxon al marca distancia

Trump, según fuentes presentes, buscó disipar cualquier escepticismo asegurando que las compañías no negociarían con autoridades venezolanas, sino directamente con su administración.

El presidente reiteró que su plan contempla inversiones privadas por al menos 100,000 millones de dólares para reconstruir la infraestructura petrolera del país, sin recurrir a fondos públicos. Además, garantizó seguridad jurídica a las empresas que decidan participar. “Estarán seguros, no habrá problemas”, dijo.

El secretario de Energía, Chris Wright, minimizó la posición de Exxon al calificarla de “atípica” y aseguró que al menos una docena de compañías están listas para regresar a Venezuela de inmediato.

En entrevistas televisivas, adelantó que Chevron, Shell, Repsol y ENI aumentarían sus inversiones, sin mencionar a Exxon.

Como parte de la nueva estrategia, Trump firmó este fin de semana una orden ejecutiva que declara una “emergencia nacional” para proteger los ingresos del petróleo venezolano en cuentas del Tesoro estadounidense, evitando que acreedores internacionales reclamen esos fondos.

Según la Casa Blanca, el objetivo es administrar esos recursos en beneficio del pueblo venezolano mientras se reactiva una industria golpeada por años de mala gestión, corrupción y desinversión.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con más de 300,000 millones de barriles, un potencial que la administración Trump busca capitalizar, incluso si ello implica dejar fuera a gigantes históricos como ExxonMobil.

