Brote de norovirus afecta a casi 90 personas en crucero de Holland America que zarpó de Florida

Casi 90 personas a bordo de un crucero de Holland America Line, con base en Florida, presentaron síntomas de enfermedad gastrointestinal como consecuencia de un brote de norovirus, informaron autoridades sanitarias de Estados Unidos.

El barco afectado, el Rotterdam, partió de Fort Lauderdale el 28 de diciembre y regresó el viernes siguiente. Durante el trayecto, 81 de los 2,593 pasajeros y ocho miembros de la tripulación, de un total de 1,005, reportaron síntomas compatibles con el virus, según datos de la propia naviera y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Síntomas leves y aislamiento de los casos

De acuerdo con el informe de los CDC, los síntomas predominantes fueron vómitos y diarrea, característicos de las infecciones por norovirus. La compañía indicó que la mayoría de los casos fueron leves y se resolvieron con rapidez.

Como parte del protocolo sanitario, la tripulación aisló a los pasajeros y empleados enfermos y recolectó muestras de heces para su análisis, siguiendo las directrices federales para el control de brotes a bordo de embarcaciones.

Desinfección total del barco en Fort Lauderdale

Tras la llegada del crucero a Florida, Holland America informó que se realizó una desinfección exhaustiva del barco, en cumplimiento de las normas establecidas por los CDC.

“La salud de nuestros huéspedes y tripulación es nuestra máxima prioridad”, señaló la compañía en un comunicado, en el que subrayó que se aplicaron todos los procedimientos de limpieza y prevención exigidos por las autoridades sanitarias.

Segundo brote en menos de un año

Este episodio marca el segundo brote de norovirus en el Rotterdam en los últimos 11 meses. En febrero del año pasado, pocos días después de zarpar también desde Fort Lauderdale, se reportaron 169 personas enfermas a bordo del mismo buque.

El norovirus es una de las causas más comunes de brotes gastrointestinales en cruceros debido a la alta concentración de personas en espacios cerrados, aunque los CDC señalan que, con medidas adecuadas, los brotes suelen ser contenidos sin consecuencias graves.

Sigue leyendo:

– Identifican a pasajera fallecida en el crucero Carnival: tenía 18 años y era estudiante de secundaria

– Investigan la muerte de un pasajero a bordo de un crucero de Carnival que llegó a Miami

– Revelan que adolescente hallada muerta en crucero de Carnival murió por asfixia