Cómo verificar si un abogado migratorio es real

Contratar a un abogado migratorio confiable es una de las decisiones más importantes para cualquier persona que enfrenta un proceso de inmigración en Estados Unidos. Sin embargo, el aumento de estafas, “notarios” falsos y supuestos asesores legales ha puesto en riesgo a miles de inmigrantes. Saber cómo verificar si tu abogado migratorio es real puede evitarte pérdidas económicas, retrasos en trámites y consecuencias legales graves a largo plazo.

Cuando llevas a cabo trámites migratorios, es importante que seas meticuloso para evitar problemas a largo plazo. Crédito: MOLEQL | Shutterstock

¿Por qué es importante verificar a un abogado migratorio?

Un abogado migratorio real está autorizado para representar legalmente a una persona ante USCIS, ICE o una corte de inmigración. En cambio, un falso abogado no solo carece de esa autoridad, sino que puede cometer errores que afecten el estatus migratorio del cliente. En muchos casos, las víctimas descubren la estafa cuando ya es demasiado tarde y nada se puede hacer. Para evitar esta peligrosa situación, puedes verificar si tu abogado es real siguiendo estos pasos:

1. Confirma que esté licenciado en Estados Unidos

Todo abogado migratorio legítimo debe estar licenciado por el colegio de abogados (American Bar Association) de al menos un estado del país. No basta con que diga ser “especialista” o “consultor”. Puedes verificar su licencia buscando su nombre completo en la página oficial del colegio estatal correspondiente.

Un abogado real siempre podrá decirte en qué estado está licenciado y proporcionar su número de licencia sin evasivas.

2. Verifica su registro en tribunales de inmigración

Además de estar licenciado, el abogado debe estar autorizado para ejercer ante cortes de inmigración federales. Esto puede confirmarse a través del sistema del Departamento de Justicia (EOIR), donde figuran los representantes legales activos y disciplinados.

Si el nombre no aparece o figura con sanciones graves, es una señal de alerta que no debes pasar por alto.

3. Desconfía de quienes se hacen llamar “notarios”

En Estados Unidos, un notario público no es abogado y no puede dar asesoría legal migratoria. Muchos estafadores usan el término “notario” para aprovechar la confusión que existe en países latinoamericanos, donde el notario sí es un profesional del derecho.

Si una persona no es abogado, no puede representarte legalmente, aunque prometa resultados o cobre menos que las personas que realmente lo son.

4. Revisa su oficina, contratos y forma de pago

Un abogado migratorio real suele tener una oficina estable, contratos por escrito y políticas claras de pago. Debe entregarte copias de todo lo que firmes y de cualquier documento enviado a inmigración. Algunas de las señales de alerta incluyen:

Negarse a firmar contratos.

Pedir pagos solo en efectivo sin recibos.

No dar copias de formularios.

Evitar responder preguntas claras.

5. Consulta reseñas y antecedentes

Buscar el nombre del abogado en internet puede revelar opiniones de otros clientes, noticias o incluso sanciones disciplinarias. También puedes consultar con organizaciones comunitarias, iglesias o centros de ayuda legal reconocidos. Un historial de quejas repetidas es una advertencia que no debe ignorarse.

6. Pregunta directamente por tu caso

Un abogado migratorio real no garantiza resultados, ya que los procesos dependen de la ley y de cada situación individual. Desconfía de quien promete “arreglar papeles rápido” o asegura la residencia o la ciudadanía sin revisar tu historial.

Un profesional legítimo explicará riesgos, tiempos estimados y alternativas legales de forma clara y no hará promesas de resolver situaciones en tiempo récord.

Todos los trámites migratorios deben realizarse en las agencias que correspondan. Si falsificas documentos, lo más seguro es que seas descubierto y haya consecuencias legales. Crédito: Evgenia Parajanian | Shutterstock

¿Qué hacer si sospechas de fraude migratorio?

Si crees que has sido víctima de un falso abogado, puedes denunciarlo ante el Fiscal General del estado, el colegio de abogados o la Comisión Federal de Comercio (FTC). Actuar a tiempo puede ayudarte a proteger tu caso y evitar que otras personas sean estafadas.

Verificar si un abogado migratorio es real no es un trámite extra: es una protección esencial para tu futuro en Estados Unidos. Elegir con cuidado puede marcar la diferencia entre avanzar legalmente o enfrentar problemas difíciles de revertir.

