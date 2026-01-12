Las celebridades que se manifestaron contra el ICE en los Golden Globes

El brillo y el glamour de la 83° edición de los Golden Globes se vieron entrelazados con un contundente mensaje social. Durante la alfombra roja, múltiples celebridades utilizaron sus atuendos para manifestarse contra el ICE para visibilizar los abusos contra inmigrantes y exigir justicia.

La protesta fue motivada principalmente por el reciente asesinato de Renee Good, una mujer que murió a manos de un agente de inmigración en Minneapolis a principios de esta semana. En homenaje a su memoria, actores como Mark Ruffalo —quien asistió acompañado de Sunrise Coigney— y Wanda Sykes lucieron pines con lemas como “BE GOOD” (Sé bueno) e “ICE OUT” (Fuera ICE).

Foto Richard Shotwell/Invision/AP

Otras celebridades como Ariana Grande o Natasha Lyonne también lucieron los pones durante la ceremonia.

La iniciativa fue impulsada por organizaciones como Working Families Power. Nelini Stamp, una de las organizadoras, destacó la importancia de que los artistas utilicen su plataforma para reflejar los problemas que aquejan a la sociedad.

“Necesitamos que toda la sociedad civil alce la voz. Necesitamos a nuestros artistas para mostrar lo que está pasando”, afirmó Stamp, quien comparó el acto con la histórica protesta de Sacheen Littlefeather en los Oscar de 1973.

Foto Chris Pizzello

Los pines fueron distribuidos de manera estratégica en las fiestas previas y durante la llegada al evento. Según los organizadores, la respuesta de las estrellas fue inmediata, aceptando usar el símbolo como un gesto de solidaridad con las familias afectadas por las redadas y la violencia institucional.

Con el FBI investigando el caso de Good y una creciente presión en el Congreso, los artistas han prometido que esta campaña se extenderá durante toda la temporada de premios, asegurando que el debate sobre la reforma migratoria no se quede fuera de los focos de Hollywood.

