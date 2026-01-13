Nolan Arenado traspasado a los Arizona Diamondbacks

Los Arizona Diamondbacks adquirieron este martes al tercera base Nolan Arenado, ocho veces All-Star y uno de los defensores más reconocidos de las Grandes Ligas, en un canje con los St. Louis Cardinals que apunta a reforzar a un equipo que busca volver a los playoffs tras su sorpresiva aparición en la Serie Mundial de 2023.

A cambio, St. Louis recibió al lanzador de ligas menores Jack Martinez. Además, los Cardinals enviarán $31 millones de dólares a Arizona para compensar parte del contrato de Arenado, quien todavía tiene pendientes $42 millones de dólares por cobrar en las próximas dos temporadas. De ese monto, los Diamondbacks asumirán la diferencia.

Arenado, ganador de 10 Guantes de Oro, jugó las últimas cinco campañas con los Cardinals y había estado en el mercado desde el final de la temporada 2024. A sus 34 años, ya no es el bateador dominante de sus mejores etapas, pero sigue siendo una pieza valiosa por su experiencia y su impacto defensivo, especialmente después de que Arizona traspasara al venezolano Eugenio Suárez en la fecha límite de cambios de la temporada pasada.

Diamondbacks reportedly acquire 3B Nolan Arenado from the Cardinals, per multiple reports including MLB's @Feinsand. pic.twitter.com/YXQIPiDdOD — MLB (@MLB) January 13, 2026

“Siempre nos ha gustado la forma en que juega el béisbol y el impacto que puede tener incluso cuando no está bateando”, dijo el gerente general de los Diamondbacks, Mike Hazen. “Creo que encaja bien aquí. Sé lo importante que es ganar para él, y eso también es importante para nosotros”.

Contrato, rol y contexto del movimiento

En la temporada pasada, Arenado bateó para .237, con 12 jonrones y 52 carreras impulsadas. Le restan dos años de contrato y $42 millones de dólares de un acuerdo total de nueve temporadas y $275 millones. Está programado para cobrar $27 millones este año y $15 millones en 2027.

St. Louis acordó enviar $22 millones de dólares para cubrir parte del salario de esta temporada, distribuidos en pagos mensuales entre abril y septiembre, además de otros $9 millones que se pagarán el 1 de noviembre de 2027. Para concretar la operación, Arenado aceptó renunciar a su cláusula de no traspaso.

“Estamos agradecidos por los cinco años de Nolan como Cardinal, dentro y fuera del terreno, por su empuje, su competitividad y por todos los recuerdos que nos dejó”, expresó el presidente de operaciones de béisbol de St. Louis, Chaim Bloom, en un comunicado. “De cara al futuro, estamos contentos de sumar otro prospecto interesante de pitcheo a la organización y entusiasmados por la oportunidad que este movimiento crea para que varios jugadores den un paso adelante en Grandes Ligas”.

En Arizona, Arenado se perfila como el tercera base titular, con opciones jóvenes como Blaze Alexander y Jordan Lawlar capaces de cubrir otras posiciones, incluyendo segunda base, campocorto y los jardines. El movimiento recuerda al de 2023, cuando Hazen firmó a Evan Longoria, un veterano que aportó poder ocasional y solidez defensiva durante la carrera hasta la Serie Mundial.

“Esperamos que sea un contribuyente ofensivo sólido en nuestra alineación”, señaló Hazen sobre Arenado. “Con el poder que tenemos en la parte alta del lineup, no necesitamos que cargue con la ofensiva. Lo que necesitamos es que estabilice y refuerce nuestra defensa, y eso es clave para nosotros”.

Arizona también ha evaluado alternativas en la primera base. Hazen no descartó que Arenado pueda desempeñarse eventualmente en esa posición, aunque aclaró que primero deberán analizar la construcción del roster junto al jugador.

Jack Martinez, por su parte, fue seleccionado en la octava ronda del draft de 2025 procedente de la Universidad Estatal de Arizona. Arenado deja St. Louis con promedio vitalicio de .282 y 353 jonrones en 13 temporadas entre los Cardinals y los Colorado Rockies, mientras los Cardinals continúan una reestructuración en la que ya han aceptado pagar parte de los contratos en otros traspasos recientes.



