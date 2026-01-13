Telemundo afirma que cerró el año 2025 como la cadena número uno en español

Telemundo ha invertido muchísimo en proporcionarle contenido de calidad a su público. Y gracias a sus programas originales posee información y acceso a celebridades que son parte del sello de la cadena. Esto le ha permitido diferenciarse de Univision en gran medida.

Telemundo estrenará en febrero: “Lobo, Morir Matando” y “La Casa de los Famosos”

Porque aunque en todos sus programas hablan del acontecer del mundo del espectáculo con celebridades de talla internacional, ellos también poseen esta distinción: que solo encontrarás en sus shows. Hablamos de información de personalidades como Carlos “Caramelo” Cruz, Paulo Quevedo, Carmen Villalobos, Rodrigo Romeh, Alana Lliteras, Clovis Nienow, Cristina Porta, Maripily Rivera, Matías Ochoa, Aleska Génesis y Luca Onestini, entre muchísimos otros.

Programas como “En Casa con Telemundo”, “La Mesa Caliente” y “Al Rojo Vivo” son un referente de información en este sentido, porque están abiertos a hablar de todos los protagonistas hispanos, tanto de México como del resto de países de habla hispana. Y muchos de ellos se han vuelto protagonistas dentro de sus programas.

Confirmado: Javier Poza y Jimena Gállego regresan como conductores de “La Casa de los Famosos”

El sello de la casa y la distinción que obtienen gracias a programas como “La Casa de los Famosos”, “Exatlón”, “Los 50”, “Top Chef VIP”, “La Isla”. Desafío Extremo” y “Miss Universe Latina: El reality les permite, repito, tener un contenido e información de sus protagonistas que solo poseen ellos.

Hablemos de los números

Según un comunicado de prensa emitido por la cadena, Telemundo, en comparación con el año anterior, es decir 2024, en su bloque de las tardes registró un crecimiento del +22% entre adultos 18–49, con cada programa logrando incrementos de dos dígitos versus 2024, con información de Nielsen.

El público ya ha creado una asociación directa e incluso dependencia a las cuatro horas de programación “en vivo” que comparte Telemundo, las cuales combinan entretenimiento con noticias de trascendencia tanto nacional como internacional; exponen además temas de estilo de vida y aquellos más relevantes, presentados por personalidades que se han convertido en una referencia de opinión y de información en el mundo de la televisión hispana en Estados Unidos.

Un exitoso especial de año nuevo

La cadena registró que su especial de año nuevo “Bienvenido 2026”, en la franja horaria de las 7:55 p. m. a la 1:30 a. m., entre adultos de 18 a 49 años, los dejó como la cadena de habla hispana número uno, superando a Univision en un 8% (469.000 frente a 435.000; 7:55 p. m. – 1:05 a. m.).

La cadena realizó transmisiones en vivo desde Times Square y Queens en la ciudad de Nueva York, así como desde la Ciudad de México. El especial “Bienvenido 2026” aumentó un 4% en audiencia total y un 11% entre adultos de 18 a 49 años en comparación con “Bienvenido 2025”, convirtiéndose en el especial de Año Nuevo más visto en la historia de Telemundo.

La antesala la sirvió Al Rojo Vivo: Edición especial con el “Adiós 2025”. Esto le permitió al programa obtener su pico de audiencia más alto, con un promedio de 960,000 espectadores totales y 308,000 adultos de 18 a 49 años.

