El Honda más futurista no llegará en 2026: el motivo

Por varios meses fue considerado el proyecto más audaz de Honda para su nueva etapa eléctrica. Un auto destinado no solo a competir con Tesla o las marcas chinas, sino a redefinir la imagen tecnológica de un fabricante históricamente conservador. Sin embargo, los planes han cambiado.

La industria del automóvil atraviesa un momento de reajuste. Las ventas de coches eléctricos crecen, pero ya no al ritmo explosivo que muchos anticipaban hace apenas dos años. En este nuevo escenario, Honda ha optado por la prudencia: su sedán eléctrico más avanzado, conocido internamente como 0 Saloon, no llegará en 2026 como estaba previsto.

La decisión marca un giro estratégico importante. No se trata de cancelar el proyecto, sino de darle más tiempo para madurar en un contexto donde el software, la experiencia digital y la fiabilidad pesan tanto como el diseño o la autonomía.

La Serie 0: el nuevo comienzo eléctrico de Honda

El origen de este movimiento se remonta al CES de Las Vegas de 2025, cuando Honda presentó al mundo su nueva “Serie 0”. Dos prototipos —un SUV y una berlina— con líneas radicales, superficies limpias y una estética más cercana a una nave espacial que a un coche tradicional.

En aquel momento, muchos pensaron que se trataba de un ejercicio de diseño sin intención real de producción. Sin embargo, los responsables creativos de la marca confirmaron que los modelos definitivos conservarían gran parte de aquel lenguaje futurista.

La Serie 0 estaba pensada como el punto de partida de una reinvención total: nueva plataforma eléctrica, nueva arquitectura electrónica, nuevo sistema operativo y una identidad visual completamente distinta, incluida una reinterpretación del logotipo de la marca.

Un contexto menos favorable de lo esperado

Desde entonces, el entorno ha cambiado. La demanda global de vehículos eléctricos se ha enfriado ligeramente, especialmente en Europa, mientras que en Estados Unidos el panorama regulatorio se ha vuelto más complejo.

Ahora ese aviso se materializa en una decisión concreta: el Honda 0 Saloon se pospone oficialmente a 2027.

Según fuentes del sector en Norteamérica, la marca ha decidido concentrar recursos en asegurar que los primeros modelos de la Serie 0 lleguen al mercado con un nivel de calidad incuestionable, incluso si eso implica sacrificar la espectacularidad de su berlina más futurista durante un año adicional.

El SUV eléctrico toma prioridad

Aunque el sedán queda en pausa, 2026 seguirá siendo un año clave para Honda en materia eléctrica.

El primer modelo en estrenar la nueva plataforma será el Acura RSX eléctrico, que se lanzará en Estados Unidos bajo la marca premium del grupo. Acura, sin embargo, no opera en Europa, por lo que este modelo no cruzará el Atlántico.

Para el mercado europeo, el protagonismo será para el Honda 0 Series SUV, que mantiene su calendario original para la segunda mitad de 2026. Este todocamino será el primer eléctrico de última generación de Honda disponible en el Viejo Continente, aunque su comercialización efectiva comenzará en 2027.

El enfoque no es casual. Los SUV continúan dominando las ventas globales y ofrecen mayores márgenes de beneficio. Desde el punto de vista comercial, tiene más sentido introducir primero el modelo con mayor potencial de volumen antes que una berlina baja y aerodinámica, por muy avanzada que sea.

Además, este SUV estrenará oficialmente el nuevo emblema de Honda, una “H” minimalista que simboliza el inicio de una nueva etapa tecnológica y corporativa.

El verdadero cuello de botella: el software

Más allá de la coyuntura del mercado, existe un motivo técnico de fondo que explica el retraso del 0 Saloon: el software.

Honda está desarrollando su propio sistema operativo, denominado ASIMO OS, en homenaje al histórico robot humanoide de la marca. Este será el cerebro digital de toda la Serie 0 y se encargará de gestionar desde el infoentretenimiento hasta la conducción autónoma de Nivel 3.

Sin embargo, integrar de forma fiable todos estos sistemas en una nueva arquitectura electrónica está resultando más complejo de lo previsto. La marca quiere evitar errores que ya han afectado a otros fabricantes, que lanzaron vehículos con funciones inacabadas o con problemas de estabilidad en sus plataformas digitales.

Fuentes internas apuntan a que el 0 Saloon, por su carácter tecnológico y su posicionamiento como buque insignia, sería el modelo más exigente en este apartado. Lanzarlo sin que el ASIMO OS esté completamente pulido supondría un riesgo para la reputación de la compañía.

El retraso a 2027 no implica que Honda pierda confianza en su proyecto más ambicioso. Al contrario: la decisión sugiere que la marca prefiere llegar más tarde, pero con un producto que cumpla exactamente lo prometido.

Cuando finalmente vea la luz, el Honda 0 Saloon será el escaparate tecnológico del fabricante japonés: diseño rompedor, plataforma eléctrica dedicada, conducción semiautónoma avanzada y una experiencia digital diseñada para competir con lo mejor de Silicon Valley y de China.

