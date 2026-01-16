Luka Doncic se perderá juego del sábado contra Blazers

Los Angeles Lakers afrontarán el partido del sábado frente a los Portland Trail Blazers sin su principal figura. El equipo confirmó este viernes que Luka Dončić no estará disponible debido a molestias en la ingle izquierda, una dolencia que viene arrastrando desde principios de semana y que llevó al cuerpo técnico a optar por la precaución.

La baja llega en un momento exigente del calendario y tras una seguidilla de actuaciones de alto impacto del base esloveno, que ha sostenido gran parte del peso ofensivo del equipo en las últimas jornadas. Dončić disputó el partido del jueves ante los Charlotte Hornets, pese a las molestias, y terminó como el máximo anotador de los Lakers en la derrota por 135-117, con 39 puntos, además de cuatro asistencias y tres rebotes.

No juega Luka mañana contra los Blazers.



Deandre Ayton y Jaxson Hayes están en duda. Los Lakers podrían afrontar el partido sin pivots ni su máxima figura.



Tiene pinta de bandera blanca en la primera noche del back to back. El domingo enfrentan a Toronto en casa. pic.twitter.com/a5K6XfULXE — Rodrigo Azurmendi (@RodAzurmendi) January 17, 2026

El origen del problema físico se remonta al lunes, antes del encuentro ante los Sacramento Kings. En la previa de ese partido, Dončić admitió que “sintió algo” en la zona de la ingle durante el calentamiento, aunque decidió jugar igualmente. Durante ese encuentro, recibió tratamiento en la parte interna del muslo, pero aun así firmó una actuación sobresaliente.

Ante Sacramento, el esloveno anotó 42 puntos, repartió ocho asistencias y capturó siete rebotes, confirmando su condición de líder ofensivo del equipo. Al día siguiente, volvió a la cancha frente a los Atlanta Hawks, luego de haber sido duda hasta último momento, y fue una de las figuras en la victoria por 141-116, con 27 puntos, 12 asistencias y cinco rebotes.

Impacto individual y contexto colectivo

Dončić atraviesa un momento brillante a nivel personal. Lidera la NBA en anotación, con un promedio de 33.6 puntos por partido, y es el jugador más votado de la Conferencia Oeste tras las dos primeras rondas de votación para el All-Star Game. Todo esto en su primera temporada completa con los Lakers, luego del inesperado traspaso desde los Dallas Mavericks en febrero pasado.

Sin embargo, el rendimiento individual no ha sido suficiente para sostener la regularidad del equipo. Los Lakers han perdido ocho de sus últimos 13 partidos, una racha que los hizo descender al quinto puesto del Oeste, en una conferencia marcada por la paridad y los cambios constantes en la tabla.

Tras la derrota ante Charlotte, Dončić señaló que el triunfo frente a Atlanta debía servir como referencia para cambiar la dinámica del equipo. “La forma en que jugamos contra Atlanta, que además fue un partido en noches consecutivas, demuestra de lo que somos capaces”, dijo. “Tenemos que jugar así. Jugando rápido, jugando con intensidad. Creo que el partido contra Atlanta fue un buen ejemplo para nosotros”.

Además de la ausencia de Dončić, el parte médico de los Lakers incluye otras incógnitas. El pívot suplente Jaxson Hayes es duda para el sábado por una tendinopatía en el isquiotibial izquierdo, lesión que lo ha marginado de los dos últimos encuentros. A su vez, el pívot titular Deandre Ayton también figura como duda debido a molestias en la rodilla izquierda.

Con un plantel tocado físicamente y sin su máximo anotador, los Lakers buscarán soluciones colectivas en Portland, mientras monitorean la evolución de Dončić con la mira puesta en evitar una lesión mayor en una etapa clave de la temporada.





Sigue leyendo:

· Lakers buscarán ofertas de traspasos hasta cierre del mercado

· NBA multa por $35,000 a estrella de Celtics por duras críticas al arbitraje

· Kevin Durant superó a Wilt Chamberlain y avanza en lista histórica de puntos de la NBA