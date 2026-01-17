Bridgerton 4: Todo los detalles sobre la nueva temporada de la serie de Netflix

Netflix presentó en París la cuarta temporada de su fenómeno global Bridgerton, en un evento que anticipó el lanzamiento de la serie el próximo 29 de enero. El Palacio Brongniart se vistió con los colores de la producción y una pasarela inspirada en un jardín inglés recibió a sus estrellas, congregando a cientos de fans.

Sobre la nueva temporada

Esta nueva entrega promete encantar a la audiencia con una narrativa familiar, pero con una perspectiva innovadora. La trama se centrará en Benedict Bridgerton (Luke Thompson), el segundo hijo libertino de la familia, cuyo destino se cruza con el de la enigmática Sophie Baek.

La actriz australo-coreana Yerin Ha, quien da vida a este personaje, adelanta la esencia de la historia: “Diría que es un poco Cenicienta con un giro, y no exactamente Cenicienta. Es una historia de lucha de clases y de amor prohibido”. Sophie, en una reinterpretación del clásico cuento, se desempeña como sirvienta, un secreto que Benedict desconoce inicialmente.

La cruel madrastra de Sophie será interpretada por Katie Leung, reconocida por su papel de Cho Chang en la saga de Harry Potter, añadiendo otro rostro familiar al reparto.

Más allá del romance y la intriga palaciega, la serie, adaptación de las novelas de Julia Quinn, continúa abordando temas contemporáneos con su sello distintivo de modernidad e inclusión.

Esta temporada no será la excepción, explorando a través de sus tramas las relaciones de poder entre nobles y sirvientes, la discapacidad, la violencia de género e, incluso, la vida sexual de las mujeres después de la menopausia.

El éxito rotundo de Bridgerton desde su estreno en 2020 queda confirmado no solo por su presencia constante en el top 10 global de Netflix, sino también por el anuncio oficial de que las temporadas cinco y seis ya están en camino. La familia Bridgerton, por lo tanto, promete seguir cautivando al mundo con sus escándalos, romances y su audaz mezcla de Regencia y siglo XXI.

