Ramón Juárez podrá jugar en el América vs. Pachuca al anularse su suspensión

América si podrá utilizar al defensa Ramón Juárez que fue suspendido un partido por la falta que cometió contra el delantero argentino del Atlético San Luis, por lo cual, el americanista podrá ver acción contra el Pachuca este domingo en la actividad de la fecha 3 del torneo Clausura 2026.

América no iba a apelar la suspensión, pero después de analizar la jugada se dieron cuenta de que la caída del jugador del cuadro tunero fue producto de su propia carrera, con lo cual la Comisión Disciplinaria decidió revertir la suspensión y declararlo elegible para ser tomado en cuenta en la fecha tres del torneo Clausura 2026.

La EXPULSIÓN de Ramón Juárez en el @ClubAmerica vs San Luis fue una MALA DECISIÓN ARBITRAL…



🔍❌️📝



➖️ El contacto existe, sin embargo, el delantero de San Luis podía seguir perfectamente su carrera… Pero DECIDIÓ CAER…



🖊 Caída VOLUNTARIA… NO caída PROVOCADA.



🏟… pic.twitter.com/ai3madhKtT — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGasso) January 15, 2026

En dicha acción, Juárez pareció que utilizó la falta como último recurso para evitar que el jugador del equipo visitante se fuera solo hacía su portería en busca de causar daño, pero en el video se pudo comprobar que la barrida va al balón y que el delantero argentino cae al césped por la propia inercia de la jugada, por lo cual, terminaron por dejar sin ejecución el castigo.

La habilitación de Juárez es un alivio para el cuadro bajo americanista que está pasando muchos problemas y que quedó exhibido en el duelo contra San Luis, por lo que ahora ante la ofensiva de los Tuzos podrá ser tomado en cuenta y ver acción para ayudar a que América aspire a su primera victoria del torneo en los momentos en que se escucha que la guillotina ronda el cuello del técnico brasileño de las Águilas.

La incorporación de Juárez permitirá también al técnico Jardine tener otras variantes para tratar de optimizar el rendimiento de un equipo como el azulcrema que parece haber perdido la confianza en si mismo y que tuvo su Waterloo el pasado miércoles en una de las actuaciones más lamentables de los últimos tiempos.

Por lo pronto otra de las noticias que parecen favorables para el América es la incorporación de Erick Sánchez y sobre todo Henry Martín, con lo cual, en caso de que aparezca en el terreno de juego será otra de las variantes con las cuales las Águilas podrán aspirar a recuperar el terreno perdido y revertir el mal inicio del actual certamen.

América 🦅



BREAKING🚨



La Comisión Disciplinaria le quitó la tarjeta roja a Ramón Juárez, tras su expulsión vs San Luis.



La directiva no pensaba apelar la tarjeta, pero cambió de decisión y la Disciplinaria dio razón al club.



Juárez viajará a Pachuca.



Info con @fertrujillomx pic.twitter.com/1DS5GTi6nX — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) January 17, 2026

Así que América intentará armar un cuadro más competitivo contra Pachuca que le permita recuperar el terreno perdido, pero sobre todo la certeza en que el actual proyecto del técnico André Jardine no se ha desgastado.

Seguir leyendo:

– Israel Reyes no hace drama por las turbulencias en el América

– Emilio Azcárraga otorga voto de confianza a André Jardine en el América

– América a punto de recuperar a Henry Martín y al “Chiquito” Sánchez vs. Pachuca





