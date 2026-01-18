Al menos 21 muertos y 100 heridos tras colisión de trenes de alta velocidad en España

Por lo menos 21 personas murieron y decenas resultaron heridas graves al descarrilar un tren de alta velocidad con más de 300 pasajeros y chocar contra otro que circulaba por la vía contigua en dirección contraria, en Córdoba, España.

Un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga a con destino a Puerta de Atocha con 317 personas, descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también ha descarrilado.

Las autoridades aún no han revelado la causa del descarrilamiento del tren, sin embargo, informaron que hay una total de 100 personas heridas, al menos 25 sufrieron heridas graves.

Hoy es una noche de profundo dolor para nuestro país por el trágico accidente ferroviario en Adamuz.



Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas.



Ninguna palabra puede aliviar un sufrimiento tan grande, pero quiero que sepan que… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 18, 2026

A través de su cuenta de X, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó de que el Ejecutivo está trabajando con otras autoridades competentes y con los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros de los dos trenes descarrilados.

Tanto Sánchez como el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y otros líderes políticos han lamentado el suceso y las muestras de pesar han llegado desde todas las fuerzas políticas e incluso desde instituciones europeas.

Pésame internacional

La presidenta de la Comisión Europea y el presidente del Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen y Roberta Metsola, respectivamente, anunciaron su pésame a los familiares de las víctimas del descarrilamiento de los trenes.

En su cuenta de X, Von der Leyen refirió a las “terribles noticias” del accidente de trenes de Córdoba, “Deseo una rápida y completa recuperación a los heridos. Esta noche estáis en mis pensamientos”.

Recibo las terribles noticias desde Córdoba.



Mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario y al pueblo español.



Deseo una rápida y completa recuperación a los heridos.



Esta noche estáis en mis pensamientos. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 18, 2026

Por su parte, la presidenta del Parlamento europeo, Roberta Metsola, se sumó a las condolencias también en la red social X.

“Mi más sentido pésame a sus familias y seres queridos. Les deseo que encuentren fuerza y consuelo en estos momentos tan difíciles, y que los heridos se recuperen pronto. Agradezco a los equipos de rescate su gran trabajo al responder a esta tragedia. Europa está con el pueblo español en estos momentos tan difíciles”, dijo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, también mostró su pesar por la “tragedia ferroviaria” en España:

“Una tragedia ferroviaria golpea a Andalucía. Pensamientos para las víctimas, sus familias y todo el pueblo español. Francia está a vuestro lado”, escribió el jefe de Estado francés.

