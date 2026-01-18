Cantante de country desmiente rumores de una relación con el ex de Nicole Kidman, Keith Urban

La emergente estrella de la música country Karley Scott Collins salió al paso para calificar como “absolutamente ridículo y falso” el rumor que la señala como la nueva pareja sentimental de Keith Urban, apenas unas semanas después de que se hiciera oficial el divorcio del cantante con Nicole Kidman.

Las especulaciones, que sugerían incluso que Collins y Urban vivían juntos, surgieron tras la participación de la cantante de 26 años como telonera en la gira ‘High and Alive 2025’ del artista de 58.

La respuesta de Collins fue contundente: a través de una captura de pantalla en sus stories de Instagram, replicó un artículo sobre el supuesto romance y dijo lo siguiente: “Chicos, esto es absolutamente RIDÍCULO y falso”.

Nicole Kidman y Keith Urban unos meses antes de anunciar su separación en junio de 2025.

Crédito: AP Photo/George Walker IV.

Divorcio entre Urban y Kidman

Esta respuesta llega en un momento delicado, tras la finalización legal del matrimonio de 19 años entre Urban y Kidman. El acuerdo de divorcio, presentado el 6 de enero, establece que ambas partes renuncian a la manutención conyugal y se harán cargo de sus propios gastos legales.

Además, detalla un plan de crianza cooperativo para sus hijas, Sunday (17) y Faith (15), quienes tendrán como residencia principal la casa de Kidman. El documento enfatiza la necesidad de mantener una relación respetuosa: “No hablarán mal el uno del otro ni de los miembros de la familia del otro progenitor”.

Fuentes cercanas a la expareja habían revelado previamente a People que sus vidas “se estaban moviendo en direcciones diferentes”, y que la separación, aunque difícil, parecía inevitable para algunos en su círculo íntimo.

Mientras Urban había establecido su propia residencia antes de la separación, se señalaba que Kidman había hecho esfuerzos por salvar la relación.

En una reciente reflexión publicada en Harper’s Bazaar, Kidman habló sobre la sabiduría ganada tras superar momentos devastadores: “Hay algo en saber que, sin importar lo doloroso, difícil o devastador que sea algo, hay una salida… Vas a tener que sentirlo, y a veces va a parecer insuperable“.

Por ahora, Collins dejó claro que se concentra en su carrera y que su vínculo con Keith Urban es estrictamente profesional.

