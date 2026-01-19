Sheinbaum afirma que avión militar Hércules de EE.UU. que aterrizó en México era de “capacitación”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el aterrizaje de un avión militar Hércules C-130 de Estados Unidos el pasado sábado en el Aeropuerto Internacional de Toluca contaba con autorización desde octubre del año pasado y estuvo vinculado exclusivamente a actividades de capacitación.

“(El aterrizaje) es una autorización que se dio desde octubre del año pasado y tenía que ver con un asunto de capacitación”, dijo la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

El domingo, medios locales reportaron que el 17 de enero un avión militar de Estados Unidos aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México, en medio de las tensiones por la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA), el pasado 16 de enero, ante posibles interferencias en sistemas de navegación derivadas de actividades militares.

Al respecto, el Gabinete de Seguridad aclaró que el aterrizaje de la aeronave estaba autorizado por el Gobierno mexicano, sin embargo, algunos legisladores de oposición aseguraron que no se había pedido autorización al Senado para ello.

Al respecto, Sheinbaum dijo que “no tendría que haberse consultado” la llegada de la aeronave pues “no venían tropas de Estados Unidos, ni mucho menos”.

Sheinbaum explicó que se trató de un procedimiento previamente acordado entre ambos países y que fueron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) los que fueron a capacitarse a EE.UU., aunque no dio detalles sobre el tipo de formación que habrían recibido.

La presidenta subrayó que este tipo de operaciones no son extraordinarias y que ya se han realizado en otras ocasiones.

“Entonces ya han entrado en otras ocasiones. La diferencia es que ahora entraron al avión de Toluca, que justamente pregunté cuál fue esta razón, tuvieron sus motivos. Pero no es algo, digamos, excepcional que se haga, sino que se había acordado desde octubre y son tareas logísticas que realizan ellos”, añadió.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Mario Guzmán | EFE

Respecto a la notificación de la FAA sobre una “situación potencialmente peligrosa” en el espacio aéreo del Pacífico, incluido el mexicano, la mandataria afirmó que tras la emisión de la alerta fueron alertadas las Secretarías de Relaciones Exteriores y de la Defensa Nacional, para determinar que no había ningún sobrevuelo sobre México.

“Hasta que no tuvimos la certeza, porque primero vino la certeza telefónica de que no había nada en territorio nacional, pero hasta que no tuvimos la certeza por escrito, entonces se emitió el comunicado”, aseguró.

Las notificaciones, que estarán en vigor 60 días (hasta marzo) recomiendan a compañías y pilotos a extremar las precauciones “al operar en las zonas marítimas sobre el océano Pacífico” en las regiones de información de vuelo en el golfo de California en México (MMFR), Centroamérica (MHTG), Panamá (MPZL), Bogotá (SKED) y Guayaquil (SEFG).

La advertencia de la FAA parece apuntar a la posibilidad de que haya aeronaves militares estadounidenses operando sin notificación previa o con sus transpondedores desactivados en estas dos regiones de información de vuelo.

EE.UU. mantiene desplegado un contingente naval en el Caribe como parte de la operación Lanza del Sur, a través de la cual Washington también ha destruido de manera sumaria supuestas lanchas del narcotráfico que navegaban en el Pacífico oriental no lejos de las costas colombianas.

Ese mismo contingente fue el que apoyó la operación Resolución absoluta, mediante la cual el Ejército estadounidense apresó el pasado 3 de enero al entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas. EFE

Sigue leyendo:

· Sheinbaum fija postura de México tras detención de Maduro: “Rechazamos de manera categórica la intervención”

· AMLO reaparece y advierte que saldrá a la calle en caso de un intento de golpe de estado y para defender a Sheinbaum

· AMLO condena “tiranía” de EE.UU. en Venezuela y respalda a Sheinbaum