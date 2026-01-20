Marjorie Taylor Greene le reprocha a Donald Trump sobre la posible caída del Partido Republicano

Marjorie Taylor Greene, exrepresentante por Georgia y quien llegó a ser considerada una mujer incondicional del presidente Donald Trump, es ahora una de sus principales detractoras al grado de augurarle una eventual debacle al Partido Republicano, esto debido a la manera en cómo el magnate neoyorquino impone a los candidatos a puestos de elección previo a los comicios que podrían marcar el rumbo de su administración a partir de noviembre.

La mujer que recientemente decidió no continuar adelante como representante conservadora compartió una publicación en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, donde afirma que el jefe de la nación es el principal lastre que terminará hundiendo a su partido.

“Los respaldos de Trump no drenan el pantano, sus respaldos lo solidifican y garantizan que nunca se drene. Sigan votando por candidatos respaldados por Trump con historiales de voto F y serán responsables de no drenar el pantano. Les guste o no, esa es la verdad”, escribió.

Los detractores de Marjorie Taylor Greene afirman que se decepcionó de Donald Trump a partir de su negativa a respaldarla para buscar un escaño en el Senado. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

Taylor Greene incluso mencionó que Trump no toma el punto de vista de nadie para asignar a un aspirante conservador por encima de otro, pues el único en manejar la agenda del partido.

“Su equipo no lo está engañando. No es sabotaje cuando elige a los candidatos y controla la agenda. El equipo es unipartidista y está impulsado por los donantes, pero no es el equipo, es él”, enfatizó.

Bajo la perspectiva de la aguerrida rubia de 51 años quien hace meses señaló temer por su vida debido a que presuntamente estaba ventilando temas políticos delicados y poco abordados por sus compañeros, Trump presuntamente sólo apoya a quienes se ajustan a sus intereses para después desecharlos conforme han cumplido con su cometido.

“Respalda a los retadores que vienen a servirle como caballería y refuerzos para él. Nadie obliga a Trump a hacer nada”, subrayó.

En contraparte, desde que Marjorie Taylor Greene comenzó a exhibirlo, el jefe de la nación la tachó de traidora y atribuyó sus señalamientos a la negativa que le mostró para respaldar sus aspiraciones políticas en un momento en que figuraban en el radar mejores opciones para representar al partido.

