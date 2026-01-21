Aseguran que Nathan Ordaz del LAFC está en la mira de Cruz Azul

Después de todo el embrollo que representó la llegada del colombiano Miguel Borja y la salida a Houston Dynamo del polaco Mateusz Bogusz, ahora Cruz Azul, según las últimas versiones, se han enfocado en reforzar más la delantera y para eso han fijado su mirada en el delantero Nathan Ordaz del LAFC.

Ordaz es el nombre más reciente que ha sido ligado a la “Máquina Celeste” después de la salida de tres jugadores ofensivos que estuvieron al servicio de los cementeros, como el griego Giorgos Giakoumakis, Mateusz Bogusz y el Ángel Sepúlveda que pasó a las Chivas del Guadalajara.

¡CRUZ AZUL SONDEA A NATHAN ORDAZ! ⚽️🚂🔥#CentralFOX | La Máquina sigue de cerca al delantero mexicano-salvadoreño-estadounidense de 22 años, quien juega en LAFC.



✍️ @David_EG https://t.co/Kk5W8WRV7j — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 21, 2026

Dicho jugador ha sido ligado al cuadro cementero, pero fuentes cercanas a la directiva cementera comentaron a La Opinión que la opción de Ordaz para jugar en Cruz Azul es muy remota y que se antoja muy complicado para un jugador que apenas está en crecimiento dentro del cuadro black&gold.

Ordaz ha tenido un desarrollo importante en el cuadro angelino y poco a poco se ha ido ganando un sitio en la nómina del torneo anterior, por lo que se esperaría que en el campeonato 2026 se consolide en todos niveles, inclusive a nivel internacional con la selección de México en las divisiones inferiores.

En la Concacaf Nations League 2024-25, Ordaz fue reconocido como Jugador Revelación del Torneo, distinción que lo colocó en el escaparate regional y despertó el interés mediático por su proyección, mientras que a nivel de clubes logró por fin consolidarse en el primer equipo hasta completar un total de 29 juegos en la Major League Soccer.

Lo cierto es que en La Noria sí se mantiene activa la búsqueda de un refuerzo ofensivo y el técnico Nicolás Larcamón ha reconocido que el equipo necesita un atacante y que la directiva se encuentra trabajando para cerrar una incorporación que se ajuste a lo que el cuerpo técnico requiere.

En ese contexto, el nombre que sigue sobre la mesa es el de Miguel Borja, cuya firma aún no se ha concretar y en el club celeste confían en que el acuerdo pueda cerrarse en el transcurso de esta semana, siempre y cuando se concluya por completo el tema administrativo del traspaso de Mateusz Bogusz.

Cruz Azul continúa afinando detalles para reforzar su ataque y llegar con plantel completo al torneo Clausura 2026, donde las exigencias deportivas serán altas desde el inicio del torneo.

¡NO LLEGA A LA MÁQUINA! 🚂



A pesar de los rumores que ligaban a Nathan Ordaz con Cruz Azul, RÉCORD, pudo saber que no existe interés del equipo celeste por el delantero del LAFC.



✍🏼: @ilianyAparicio pic.twitter.com/J7E8nZRxuu — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 21, 2026

Será en las próximas horas cuando se determine si Ordaz aceptar jugar con Cruz Azul o solo se trató de uno de los múltiples rumores que siempre han ligado al cuadro cementero en cada época de transferencias, peo de que el joven tiene cartel ni duda cabe.

