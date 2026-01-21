Exsecretaria de prensa de la Casa Blanca advierte que Donald Trump está decayendo mentalmente

Stephanie Grisham, quien llegó a fungir como secretaria de prensa de la Casa Blanca durante su primera etapa de Donald Trump al frente del gobierno, advierte que el jefe de la nación está decayendo mentalmente, lo cual considera riesgoso sino se toman pronto cartas en el asunto.

Después de escuchar una conferencia de prensa donde el republicano de 79 años se refirió a los logros conseguidos después de 12 meses de gestión al frente del gobierno y sobre los desafíos que tiene en puerta, la mujer que lo apoyó desde 2015, cuando se integró a su equipo campaña como ayudante de prensa, recurrió a la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter para solicitar la intervención del Congreso para buscarle una alternativa de reemplazo, pues asegura que ha comenzado a decaer mentalmente.

“Esta conferencia de prensa es extraña incluso para él. Son las típicas divagaciones, historias fuera de tema, medias verdades, mentiras, cosas del tipo ‘Lo he arreglado todo, nadie ha visto nada igual’… pero es desapacible y da la sensación de que está… decayendo mentalmente. ¡Congresista, por favor, despierten! #ElEmperadorNoTieneRopa”, escribió.

Los detractores de Donald Trump lo ven como un personaje dictatorial que no acepta ningún tipo de críticas hacia sus políticas constantemente cayendo en contradicciones. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Aunque desde la campaña rumbo a las elecciones presidenciales Stephanie Grisham no sólo le dio la espalda al magnate neoyorquino, sino que además se alió con los demócratas alentando a la ciudadanía a votar en favor de Kamala Harris, sus comentarios se suman a los algunos políticos como Yassamin Ansari, representante por Arizona, quien incluso exigen recurrir a la Enmienda 25 para tratar de separarlo del cargo que ostenta.

“El presidente de Estados Unidos padece una enfermedad mental grave y está poniendo en riesgo nuestras vidas. La Enmienda 25 existe por una razón: debemos invocarla de inmediato”, indicó en la plataforma X.

La propuesta fue respalda por su correligionaria de partido Sydney Kamlager-Dove, representante por California; y también por Ed Markey, senador por Massachusetts.

“Donald Trump no es apto para liderar y está claramente fuera de control. Invoquen la Enmienda 25”, la congresista en X.

A la lista también se sumó Jonathan Reiner, cardiólogo quien atendía al exvicepresidente Dick Cheney, quien le solicita al Congreso una investigación sobre la salud mental de Trump.

