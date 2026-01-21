Iniciativa propone que Dinamarca “compre” California tras planes de Trump sobre Groenlandia

Una petición satírica que propone que Dinamarca adquiera el estado estadounidense de California superó las 200 mil firmas, en lo que se interpreta como una respuesta irónica a los esfuerzos del presidente Donald Trump por que Estados Unidos compre Groenlandia.



La iniciativa, alojada en Denmarkification.com, plantea que California sea rebautizada como “Nueva Dinamarca” y que Disneyland pase a llamarse “Hans Christian Andersenland”. El texto aclara que la propuesta es “100 por ciento real… en nuestros sueños”.

Ante la demanda de Trump por adquirir Groenlandia

La campaña surge en un momento de tensiones diplomáticas tras los comentarios de Trump sobre la importancia estratégica de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca.

El mandatario afirmó recientemente que “ahora es el momento” de actuar, justificando la compra para contrarrestar la influencia de Rusia y China. Estas declaraciones provocaron críticas de líderes europeos.



El sábado, miles de groenlandeses marcharon en Nuuk para protestar contra las amenazas de Washington. Además, Trump advirtió que impondría aranceles del 10% desde el 1 de febrero, que subirían al 25% el 1 de junio, a los países que se opongan a que Estados Unidos controle Groenlandia, incluidos Dinamarca y varios aliados europeos.

Humor y sátira en la propuesta

La petición adopta un lenguaje que imita algunas de las afirmaciones de Trump, sugiriendo que Dinamarca debería “jugar el mismo juego” y que necesita “más sol, palmeras y patines”. Entre las promesas ficticias destacan carriles para bicicletas en Beverly Hills, hygge danés en Hollywood y un Mickey Mouse con casco vikingo.



El organizador, Xavier Dutoit, explicó que la idea nació tras escuchar a un turista estadounidense hablar sobre la propuesta de Trump mientras estaba de vacaciones en Filipinas. “La idea fue demostrar lo absurdas que eran realmente las afirmaciones de Trump sobre Groenlandia”, señaló.

Reacciones y viralización

La campaña se volvió viral y atrajo comentarios de figuras públicas. La periodista de CNN Lisa Ling escribió: “Como californiana, me encanta esta oferta”. La cuenta del Partido Nacional de California respondió: “En nombre de California, aceptamos esta generosa oferta del pueblo danés”.



Aunque Dutoit bromeó sobre recaudar un billón de dólares para “comprar” California, recalcó que el propósito real es político. “Es absurdo que cualquier país, especialmente una democracia consolidada, ofrezca o amenace con comprar otro país o parte de su territorio”, dijo.



Hasta ahora, ningún funcionario de Dinamarca ni de Estados Unidos ha comentado la campaña, que sigue sumando apoyos mientras continúa el debate internacional sobre las ambiciones de Trump en Groenlandia.

