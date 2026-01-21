Trump descarta la idea de emplear la fuerza para anexar a Groenlandia como parte de Estados Unidos

Durante un discurso emitido en el Foro Económico Mundial, el presidente Donald Trump desechó la posibilidad de emplear la fuerza para anexar a Groenlandia como parte de Estados Unidos

“Probablemente no lograremos nada a menos que decida usar una fuerza excesiva que nos haría francamente imparables, pero no lo haré. No tengo que usar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza. Lo único que Estados Unidos pide es un lugar llamado Groenlandia“, expresó en Davos, Suiza.

Uno de los temas principales temas en la agenda del magnate neoyorquino durante su estancia en Europa es reunirse con los principales líderes de Europa para conseguir que respalden su proyecto de expansión territorial o de lo contrario dejarles en claro que en el futuro deberán encarar cualquier conflicto bélico sin su apoyo económico y militar.

De hecho, desde el sábado pasado, a través de un extenso mensaje publicado en la plataforma X, anteriormente conocida cono Twitter, el republicano de 79 años les comunicó a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia que a partir del 1 de febrero todas sus exportaciones con destino hacia Estados Unidos quedarán gravadas con 10% de un arancel que en cuestión de meses subirá a 25%, esto debido a la oposición de dichas naciones a la idea de que Groenlandia se convierta en territorio estadounidense.

Durante más de una hora de duración de un aguerrido discurso, decenas de líderes mundiales escucharon atentamente a Donald Trump. (Crédito: Evan Vucci / AP)

“Queremos un pedazo de hielo para proteger al mundo, y no nos lo darán. Nunca hemos pedido nada más, y podríamos habernos quedado con ese pedazo de tierra, y no lo hicimos.

Pueden decir que sí, y lo agradeceremos mucho, o pueden decir que no, y recordaremos que unos Estados Unidos fuertes y seguros significan una OTAN fuerte, y esa es una de las razones por las que trabajo todos los días para garantizar que nuestras fuerzas armadas sean muy poderosas”, reiteró en Davos.

Trump incluso recordó en su discurso que, al concluir la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos pudo haberse quedado con Groenlandia y en gesto de buena voluntad decidió no hacerlo, pero ante el riesgo que ahora enfrenta el mundo, resulta trascendental un cambio de planes.

“Después de la guerra, devolvimos Groenlandia. ¡Qué estúpidos fuimos al hacerlo! Pero lo hicimos. ¡Qué ingratos son ahora! Ahora nuestro país y el mundo se enfrentan a riesgos mayores que nunca antes debido a armas de guerra de las que ni siquiera puedo hablar.

Lo único que pedimos es que nos den Groenlandia, incluyendo el título y la propiedad, porque se necesita la propiedad para defenderla. No se puede defender con un contrato de arrendamiento.”, subrayó.

Sigue leyendo:

• Trump pone en riesgo el plan de alto al fuego en Gaza tras amenazar a Groenlandia

• Emmanuel Macron alza la voz en Davos ante amenazas de aranceles de Trump contra Europa

• John Bolton advierte sobre un “terremoto político” si Trump usa la fuerza para tomar Groenlandia