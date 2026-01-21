Matan a un hombre por reclamar su turno en el baño de una gasolinera en Phoenix

Un hombre fue asesinado a tiros mientras hacía fila para usar el baño en una gasolinera de Phoenix, luego de confrontar a otro cliente que presuntamente se había colado, según informaron las autoridades.

El hecho ocurrió el 16 de enero en una estación QuickTrip, donde Danny Kaster, de 52 años, esperaba su turno cuando Deondre Franklin, de 25, se le adelantó. Kaster le señaló que había una fila para el baño, a lo que Franklin respondió: “Lo sabía”, de acuerdo con un informe policial citado por AZFamily.

El enfrentamiento escaló hasta el tiroteo

La discusión se intensificó cuando Franklin gritó: “¿Qué diablos estás mirando?”, y posteriormente amenazó con llevar la pelea “afuera”. Un testigo afirmó haber visto a Franklin con un arma de fuego, mientras que imágenes de vigilancia muestran al sospechoso apuntando a Kaster.

Según el reporte, Kaster intentó quitarle el arma, pero Franklin disparó al menos una vez, hiriéndolo de gravedad. Tras el ataque, el agresor huyó del lugar en un sedán gris, conducido por una mujer.

Agentes acudieron a la gasolinera poco antes de las 8:00 de la mañana y encontraron a Kaster con al menos una herida de bala. Fue trasladado de urgencia a un hospital, donde falleció a causa de las lesiones.

Confesión y entrega a la policía

Después del tiroteo, Franklin habría llamado a sus padres y confesado el crimen. Según la policía, su madre le pidió que se entregara. Un día después, el sospechoso se presentó ante las autoridades.

Durante el interrogatorio, Franklin afirmó que no tenía hogar y que solo quería usar el baño, alegando que no había visto la fila. También sostuvo que disparó en defensa propia, asegurando que tuvo miedo de ser agredido porque Kaster “lo estaba mirando”.

Cargo por asesinato y duelo familiar

Franklin fue acusado de asesinato en segundo grado y permanece detenido con una fianza fijada en un millón de dólares.

La familia de Kaster, devastada por lo ocurrido, creó una campaña en GoFundMe para cubrir gastos y apoyar a sus allegados. Su hermana, Delca Kaster, lo describió como “un querido hermano, hijo, tío, amigo y miembro de nuestra comunidad”.

“Su repentina muerte ha dejado un vacío en la vida de todos los que lo conocieron”, escribió.

En redes sociales, Kaster solía compartir videos de sus perros. Una de sus últimas publicaciones fue un mensaje de cumpleaños dedicado a su perro Maxwell, un detalle que ha conmovido a quienes seguían su historia.

Sigue leyendo:

–“La peor pesadilla de cualquier padre”: abuela en estado de ebriedad atropella y mata a su nieto en Louisiana

–Mató a dos personas en Nuevo México tras recibir supuesto “mensaje encriptado de una cucaracha”

–Mujer de Nueva Jersey apuñaló a su hermano de dos años tras escuchar “voces” que le ordenaban hacerlo