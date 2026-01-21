Padre muere tras salvar a su hijo de seis años al caer a un lago congelado en Nueva York

Un padre de 33 años murió tras salvar a su hijo de seis años luego de que ambos cayeran a través del hielo mientras se desplazaban en una moto de nieve durante una jornada de pesca en el estanque Chaumont, en el norte del estado de Nueva York.

El hecho ocurrió el domingo, cuando Bryan LaPlante, su hijo y Michael Booth, de 48 años, se encontraban pescando en el hielo. Por razones que aún se investigan, la moto de nieve se hundió en el hielo, lanzando a los ocupantes al agua helada.

Un rescate desesperado y un sacrificio final

Un familiar declaró a WWNY que LaPlante logró sacar a su hijo del agua, pero no pudo ponerse a salvo por sí mismo. Minutos después, su padre, Patrick LaPlante, de 51 años, acudió al estanque al notar que el grupo no regresaba a casa.

Al llegar, encontró la escena y trató desesperadamente de rescatar a su hijo, pero también cayó al agua. Aunque logró salir, no pudo salvar a Bryan ni a Booth.

El niño sobrevivió caminando kilómetros

En medio del caos, el niño de seis años no fue localizado de inmediato, lo que generó angustia entre los rescatistas y la familia. Sin embargo, apareció con vida poco después, tras caminar aproximadamente tres kilómetros desde el estanque hasta llegar a un lugar seguro.

El abuelo y el niño fueron trasladados al Hospital Clifton-Fine, donde recibieron atención por hipotermia.

Dos víctimas mortales y una investigación en curso

Posteriormente, las autoridades localizaron a Bryan LaPlante y Michael Booth inconscientes en el agua. A pesar de los esfuerzos por reanimarlos, ambos fueron declarados muertos en el hospital.

Las fuerzas del orden informaron que se mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente. El director de servicios de emergencia del condado de St. Lawrence, Richard Rusaw, indicó que se encontraron equipos de pesca flotando cerca de los agujeros abiertos en el hielo.

“Murió salvando a su hijo”

La hermana de LaPlante, Paige, escribió en Facebook un mensaje que resume el drama vivido: “Mi hermano murió salvando a su hijo”.

También relató que Booth ayudó al niño a orientarse:n“Mi sobrino llegó a casa porque Boothy le dijo que siguiera la luna para volver”.

“Cada persona de esta historia fue un héroe. Nunca he estado más orgullosa de todos ellos”, añadió.

Clima extremo en la región

El día del accidente se registraron nevadas ligeras y niebla helada, con temperaturas cercanas a los –4 °C. La región ha sido afectada por fuertes tormentas invernales, con acumulaciones superiores a 60 centímetros de nieve en algunas zonas.

Las autoridades han advertido sobre nuevas nevadas y temperaturas extremas en los próximos días, mientras reiteran el llamado a extremar precauciones en cuerpos de agua congelados.

