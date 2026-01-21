Redadas migratorias favorecen robo de salario en el sur de California, según defensores

Los operativos de las agencias federales de inmigración favorecen el robo de salario de los jornaleros en el sur de California, especialmente el de empleados indocumentados, ya que muchos evitan correr riesgos al pedir un pago justo, aseguraron defensores de los trabajadores.

Ciertos empleadores pueden aprovechar la emergencia migratoria que persiste actualmente para evadir su responsabilidad de pagar a los trabajadores un salario justo, advirtieron los grupos que defienden a la mano de obra inmigrante.

Entre los casos que han detectado los defensores de trabajadores están los jornaleros que acuden a los estacionamientos de tiendas Home Depot con la esperanza de encontrar un trabajo en alguna obra de construcción y con un pago justo.

Así le sucedió a un trabajador que pidió ocultar su identidad verdadera debido a su condición migratoria.

En diciembre, el jornalero indocumentado acudió a un Home Depot en el condado de Orange, donde fue contratado para instalar el azulejo en una casa. Según él, su empleador le prometió que no haría el trabajo solo y que le pagaría hasta $2,000 dólares cuando concluyera su labor.

“Se dieron dos semanas y media, le terminé todo el trabajo y nada más me dio $900 dólares“, expresó el jornalero, identificado por la cadena Telemundo como Jesús.

“Aquí no somos delincuentes, somos gente trabajadora“, aseguró el jornalero hispano indocumentado.

Casos como el de Jesús son cada vez más frecuentes, con empleadores que se aprovechan de la condición migratoria de los jornaleros al saber que no acudirán ante una autoridad para denunciar un robo de salario.

“Desde el 22 de abril de 2025, cuando fue la primera redada en el Home Depot de Pomona, ya ha pasado casi un año, y cada semana conocemos a dos o tres jornaleros a quienes no les han pagado“, dijo el director de Worker’s Rights, del Pomona Economic Opportunity Center, Alexis Teodoro.

El defensor de los jornaleros dijo que el número de reportes de robo de salario por parte de trabajadores indocumentados se ha incrementado un 40% en el último año.

“Los jornaleros y todos los trabajadores de California, no importa dónde naciste, tu color de piel o cuál lengua hablas, tienen derechos en California“, dijo Teodoro, al mencionar que existen recursos de ayuda para los trabajadores indocumentados.

El director de Worker’s Rights dijo que todo trabajador, sin importar su condición migratoria, puede denunciar el robo de salario y recibir apoyo a través de la Oficina del Comisionado Laboral de California.

Teodoro añadió que lugares como el Pomona Economic Opportunity Center pueden orientar a los trabajadores para que establezcan contacto con representantes del comisionado laboral.

Si es trabajador que ha sido víctima de robo de salario o conoce a alguien en esa situación, puede contactar al Pomona Economic Opportunity Center, en 1632 West Mission Boulevard, en Pomona, o al teléfono 909-397-4215.

También pueden acudir a otros grupos de derechos de los trabajadores en sus localidades para solicitar orientación y asistencia.

