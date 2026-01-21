Sergio Bueno regresa a la Liga MX para dirigir al Mazatlán FC

Dentro de la metamorfosis que está sufriendo el Mazatlán FC para migrar a lo que será el Atlante a partir del próximo campeonato Apertura 2026, la directiva de los Cañoneros, determinó contratar al técnico exazulgrana Sergio Bueno que de esta forma regresa a la Liga MX.

Bueno con una amplia experiencia en el máximo circuito que incluye a Santos Laguna, Jaguares de Chiapas, Atlas, Atlante, Morelia, Veracruz, San Luis, Querétaro y Cruz Azul, entre otros equipos, regresa a la Primera División a un equipo que es administrada por la gente que comanda al Atlante y que tendrá por lo menos hasta junio el mote y sede de Mazatlán.

Sergio Bueno suma 306 partidos en Liga MX entre Invierno 2001 y Clausura 2017: 105 Chiapas, 67 Atlas , 32 Santos Laguna, 25 Celaya, 17 Puebla, 15 Querétaro, 13 Necaxa, 10 Cruz Azul, 9 Atlante, 9 San Luis y 4 Morelia

El anuncio oficial fue dado a conocer por el Mazatlán FC en donde le dio la bienvenida al experimentado entrenador y quien tomará la dirección técnica del equipo tras un mal inicio en el Clausura 2026. Mazatlán no solo do a conocer el nombre de su nuevo técnico, sino también dio las gracias a Christian Ramírez por las tres fechas en que se hizo cargo de los Cañoneros.

“Nuestra Institución también agradece a Christian Ramírez por el trabajo y entrega mostrados durante los 3 juegos dirigidos en este arranque de torneo y, a su vez, damos a conocer que regresará a sus funciones como Director de Equipo Juveniles”, dijo parte del comunicado de prensa.

El último equipo que dirigió Bueno en la Primera División fue Jaguares de Chiapas en el 2017 donde en 17 partidos sumó cinco victorias, cuatro empates y ocho tropiezos, en una plantilla donde figuraban Aquivaldo Mosquera, Christian “Hobbit” Bermúdez, entre varios más como el colombiano Felix Micolta.

Bueno llega a Mazatlán acompañado por su acostumbrado asistente René Isidoro García y Alberto Pedraza en un plantel muy joven y donde emigraron sus jugadores principales, quedándose con Mauro Lainez, Jordan Sierra, Said Godínez y Facundo Aldama.

Mazatlán pasará a convertirse en el Atlante a partir de julio próximo después de una ausencia de 12 años en la Primera División, mientras que el nuevo técnico de los mazatlecos solo tiene un título en la extinta Primera A en el torneo Clausura 2008 al frente de los Esmeraldas del León.

