TCL fabricará los próximos televisores Sony: ¿Qué cambia en los BRAVIA?

TCL y Sony llegaron a un acuerdo que, en la práctica, pone a TCL al volante de la fabricación (y la operación completa) de los próximos televisores Sony/BRAVIA a través de una nueva empresa conjunta. La jugada apunta a reforzar a ambas marcas en un mercado donde Samsung sigue siendo el rival a batir (y el líder global por cuota de mercado).

¿Qué plantea el acuerdo TCL–Sony?

Sony y TCL anunciaron la firma de un “memorandum of understanding” (MOU), es decir, un acuerdo preliminar para avanzar hacia un pacto vinculante. La idea central es crear una “joint venture” que asumirá el negocio de entretenimiento para el hogar de Sony (televisores y audio), con TCL controlando el 51% y Sony quedándose con el 49%.

Lo importante: esa nueva compañía no solo “ensambla TVs”, sino que manejaría el proceso completo de punta a punta, desde desarrollo y diseño del producto hasta fabricación, ventas, logística y servicio al cliente a escala global. Si todo avanza como está planteado, Sony y TCL esperan cerrar acuerdos definitivos hacia finales de marzo de 2026 y comenzar operaciones en abril de 2027, sujeto a aprobaciones regulatorias.

Por qué esta alianza busca presionar a Samsung

En el negocio de TVs, Samsung lleva años jugando en modo “jefe final” pues la empresa presume ser líder global por 19 años consecutivos. En 2024 logró 28,3% de cuota del mercado global de TVs. Frente a ese tamaño (y a su músculo en premium, pantallas gigantes y marketing), Sony y TCL parecen estar apostando por una combinación muy pragmática: marca + tecnología de procesamiento (Sony) con escala industrial + eficiencia de cadena de suministro (TCL).

El comunicado oficial plantea exactamente esa complementariedad: Sony aporta su tecnología de imagen y audio, valor de marca y experiencia operativa; TCL pone tecnología de pantalla, escala global, huella industrial, eficiencia de costos y fortaleza de cadena vertical. En sencillo: si quieres competir con Samsung sin sangrar dinero en hardware, necesitas volumen, costos controlados y una fábrica (o varias) que no falle; y ahí TCL juega fuerte.

¿Qué puede significar para tus próximos BRAVIA?

Por ahora, el plan es que los productos resultantes sigan usando el nombre “Sony” y la marca “BRAVIA”, así que no se trata de “adiós Sony”, sino de un cambio de estructura para sostener el negocio. Además, la nueva empresa cubriría también audio para el hogar, lo que sugiere una estrategia de ecosistema (TV + sonido + experiencia) más integrada, algo clave en la era del streaming y las plataformas OTT que el propio comunicado menciona como motor del crecimiento del mercado.

En términos prácticos, el consumidor podría ver dos efectos en el tiempo: más capacidad para competir en precio/volumen sin abandonar el “sello” de procesamiento y ajuste de imagen de Sony, y un ritmo de lanzamientos más alineado con la industria (donde TCL ya tiene escala). Sin embargo, como todavía es un MOU y falta el acuerdo definitivo, la foto final (qué se fabrica dónde, qué se mantiene dentro de Sony y qué migra a la nueva operación) se terminará de aclarar cuando cierren el pacto vinculante.

