“Tenemos a su perro”: la extraña frase antes del tiroteo contra un juez en Indiana

La persona que disparó e hirió al juez del condado de Tippecanoe, Steven Meyer, y a su esposa, Kimberly Meyer, el domingo en Indiana, hizo una inquietante declaración momentos antes del ataque, de acuerdo con un nuevo informe.

Según el audio de la llamada al 911 obtenido por Fox News, el agresor llamó a la puerta de la vivienda y dijo: “Tenemos a su perro”, antes de efectuar un número indeterminado de disparos a través de la puerta. El juez recibió un impacto en un brazo y su esposa resultó herida en la cadera.

Víctimas estables y sospechoso prófugo

El tiroteo ocurrió alrededor de las 2:17 de la tarde en la residencia de la pareja en Lafayette, una ciudad ubicada a unos 101 kilómetros al noroeste de Indianápolis. Ambos sobrevivieron al ataque y se encuentran en condición estable tras recibir atención médica, según informó la policía.

La grabación del 911 ha generado nuevas interrogantes para los investigadores, incluyendo la posibilidad de que más de una persona esté involucrada y si la mención al perro fue una amenaza real o una provocación. Hasta el momento, el tirador no ha sido identificado ni capturado, y la policía no ha divulgado una descripción del sospechoso, aunque confirmó que se recuperaron casquillos de bala en el lugar.

Investigación con múltiples agencias

El caso es investigado por varias agencias, entre ellas el Departamento de Policía de Lafayette, la Oficina del Sheriff del Condado de Tippecanoe, el Departamento de Policía de West Lafayette, la Fiscalía del condado y el FBI.

En una declaración difundida a través de la policía local, Kimberly Meyer expresó su respaldo a las autoridades. “Tengo plena confianza en la investigación del Departamento de Policía de Lafayette y agradezco a todas las agencias involucradas por su trabajo”, señaló, al tiempo que agradeció el apoyo de la comunidad y la atención del personal médico.

El alcalde de Lafayette, Tony Roswarski, calificó el hecho como un acto “sin sentido” y aseguró que “todos los recursos disponibles” están siendo utilizados para dar con el responsable.

Trayectoria judicial y preocupación por la seguridad

Steven Meyer ha sido juez del Tribunal Superior N.º 2 del condado de Tippecanoe por más de una década. Atiende casos penales graves, incluidos homicidios, así como procesos de derecho familiar y litigios civiles. Su actual mandato culmina en 2026.

Ante el ataque, la presidenta de la Corte Suprema de Indiana, Loretta Rush, expresó su preocupación por la seguridad del poder judicial. “Cualquier violencia contra un juez o su familia es completamente inaceptable”, afirmó, al tiempo que instó a reforzar las medidas de protección.

Funcionarios judiciales informaron que se evalúa una cobertura temporal para las funciones de Meyer mientras continúa su recuperación.

