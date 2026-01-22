Bernie Sanders acusa a Donald Trump de actuar como “un niño mimado y narcisista de cuatro años”

Bernie Sanders, senador por Vermont, exhibió al presidente Donald Trump por actuar como “un niño mimado y narcisista de cuatro años” obsesionado con obtener un Premio Nobel y por anexar a Groenlandia como parte de Estados Unidos.

Durante una intervención en “The Late Show with Stephen Colbert”, programa transmitido por la cadena de televisión CBS, el político de 84 años arremetió en contra del jefe de la nación y sus arrebatos mostrados en los últimos días.

“En medio de toda esta locura, la idea de que el presidente de Estados Unidos dijera: ‘Noruega, no me dieron el Premio Nobel. Tengo que invadir Groenlandia… Me hieres los sentimientos’. Es patético. Es como un niño mimado y narcisista de cuatro años… ‘Voy a gritar y chillar porque no me dieron mi helado extra’”, expresó.

Cabe señalar que mientras Trump insiste en anexar al territorio danés a Estados Unidos por cuestiones de seguridad global frustrando los planes de Rusia y China en el Ártico; varios líderes europeos se rehúsan a respaldar los planes dictados desde Washington.

El senador Bernie Sanders considera que la idea de Donald Trump de anexar a Groenlandia como parte del territorio estadounidense dañará las relaciones con Europa. (Crédito: Matt Rourke / AP)

El republicano de 79 años incluso intentó presionar a ocho naciones europeas para que cedieran a su voluntad bajo amenazas de imponerles aranceles.

Sin embargo, luego de acudir al Foro Económico Mundial celebrado en Davos, Suiza, pero sobre todo después de reunirse con Mark Rutte, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Trump modificó el tono de sus palabras e incluso suspendió los gravámenes proyectados para todas las importaciones europeas con destino hacia Estados Unidos.

Sin entrar en detalles específicos, el magnate neoyorquino de manera ambigua le indicó a la cadena de televisión CNBC haber obtenido todo lo que pretendía.

“Es un acuerdo a largo plazo. Infinito… durará para siempre”, se limitó a decir.

No obstante, algunos detractores del presidente estadounidense advierten que las naciones europeas continúan renuentes a ceder ante Trump como lo demostró el Parlamento Europeo al paralizar la ratificación del acuerdo que Bruselas y Washington firmaron en verano en materia comercial, lo cual no esperaba el republicano.

De esta manera, será hasta las próximas semanas cuando se despeje la duda sobre quién resultó el ganador por entre la pugna y la defensa de Groenlandia.

Sigue leyendo:

• Ed Markey, senador demócrata, pide la destitución de Trump bajo la Enmienda 25

• “El presidente padece una enfermedad mental grave”, afirma Yassamin Ansari, representante por Arizona

• Donald Trump cancela aranceles a los países europeos renuentes a que EE.UU. adquiera a Groenlandia