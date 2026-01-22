Dos muertos y una anciana en estado crítico tras aparente homicidio-suicidio en el Bronx

Dos personas fueron halladas muertas y una tercera gravemente herida la mañana de este jueves tras un tiroteo ocurrido en un edificio cooperativo ubicado en Johnson Avenue, en el sector Spuyten Duyvil del Bronx, Nueva York, informaron autoridades policiales y fuentes de seguridad.

Agentes del Departamento de Policía de Nueva York respondieron a una llamada al 911 poco antes de las 8:00 am, que alertaba sobre múltiples disparos dentro del inmueble.

Hermanos muertos y madre herida

En el lugar, los funcionarios encontraron a un hombre de 55 años y a una mujer de 59, presuntamente hermanos, ambos con heridas de bala en la cabeza.

La mujer fue localizada acostada en una cama y fue declarada muerta en el lugar. El hombre, en tanto, fue hallado en el pasillo del edificio, con dos armas de fuego sobre su regazo, y también fue declarado fallecido por los servicios de emergencia.

Dentro del apartamento se encontraba además una mujer de 86 años, quien, según fuentes policiales citadas por The New York Times, sería la madre de los fallecidos. La anciana presentaba una herida de bala en el rostro y fue trasladada de urgencia al Hospital Harlem, donde permanece en estado crítico pero estable.

Hipótesis de homicidio-suicidio

De acuerdo con los primeros indicios, los investigadores creen que el hombre disparó contra sus familiares y luego se quitó la vida.

Hasta el momento, ninguna de las víctimas ha sido identificada oficialmente, y las autoridades continúan recabando información para esclarecer las circunstancias que rodearon el hecho.

La investigación permanece en curso.

Sigue leyendo:

–Buscan a sospechoso de homicidio en el estado de Nueva York tras muerte de su novia hispana

–Adolescente hispana muere tras ser arrollada por un hombre ebrio en Nueva York

–Arrestan a hombre acusado de asesinar y prender fuego a pareja de ancianos en Nueva York