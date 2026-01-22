Mujer de Brasil lava su sillón en la calle, lo deja secar y se lo lleva el camión de basura

Lo que comenzó como una simple tarea doméstica se convirtió en un episodio viral en Brasil, donde una mujer en el estado de Alagoas decidió lavar su sofá y dejarlo en la calle para que se secara al sol, siguiendo una práctica común en muchas regiones. Sin embargo, los trabajadores del servicio de limpia, lo confundieron con basura y se lo llevaron en el camión de desechos.

El incidente quedó registrado en video, donde se ve cómo la mujer lava el sillón y decide dejar en la calle para que con los rayos del sol se secará rápido, pero nunca se imaginó que esa sería la última vez que vería su sofá.

Y es que en la grabación se ve que tiempo después aparece un camión de basura y dos trabajadores se acercan al sillón, pensando que ya no servía y lo arrojaron al camión de basura, donde de inmediato se activo el triturador.

El video rápidamente se compartió en redes sociales, generando miles de reacciones, comentarios y memes que celebraban lo inesperado del suceso.

😭 A woman washed her couch after a spill and put it in the sun to dry … but something terrible happens.



Noooooooooooooooo pic.twitter.com/O7JAjEEvQn — Lord Bebo (@MyLordBebo) January 22, 2026

De viral a regalo inesperado

La historia dio un giro inesperado cuando una empresa de muebles decidió intervenir tras conocer el caso. Durante una transmisión en vivo, la mujer fue sorprendida con la noticia de que recibiría un sofá completamente nuevo como regalo, un gesto que fue ampliamente celebrado por los usuarios en redes sociales, de acuerdo con lo publicado por el diario El Universal de Colombia.

El video no solo se volvió viral, sino que inspiró múltiples bromas y comentarios jocosos. Algunos usuarios incluso bromeaban diciendo que ciertas personas podrían “simular” lavar su sofá para obtener uno nuevo, mientras otros simplemente se reían de la situación tan inusual.

Una reacción con buen ánimo

Fabiana, la protagonista de la historia, aseguró que tomaba el incidente con humor y no tenía intención de tomar acciones legales contra los trabajadores, quienes siempre la habían tratado cordialmente. Calificó lo ocurrido como un malentendido, y se mostró contenta con la resolución inesperada.

