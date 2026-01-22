Parienta lejana de Tim Walz se lanza como aspirante para gobernar a Nebraska

Lynne Walz, esposa de un primo tercero de Tim Walz, dio a conocer el lanzamiento de su campaña como aspirante para contender a gobernadora Nebraska.

A través de un mensaje acompañado de un video en la plataforma social X, anteriormente conocida como Twitter, la exsenadora de 62 años puso en marcha su estrategia para tratar de ser quien pueda frenar las aspiraciones del republicano Jim Pillen quien busca reelegirse.

“Después de escuchar a la gente de todo el estado, ¡me postulo oficialmente para gobernadora! Nebraska se basa en la determinación y el sentido común, y estoy lista para llevar esos valores a Lincoln. Se trata de unir nuevamente a nuestros vecinos”, expresó.

Walz es una mujer con amplia experiencia en la política pues, en 2016, fue elegida por primera vez para la Legislatura estatal y cuatro años después obtuvo el respaldo necesario para reelegirse.

Además, es reconocida por haberse postulado como candidata a vicegobernadora junto al demócrata Bob Krist, pero ambos se quedaron cortos en votos y fueron superados por el conservador Pete Ricketts, en 2018.

Ahora, la exprofesora tratará de aprovechar toda su experiencia para tratar de poner fin a la prolongada supremacía conservadora que no cede la mansión del gobernador de Nebraska desde 1999, cuando el abogado Mike Johanns derrotó al demócrata Bill Hoppner por un margen de 54% a 46% de respaldo de los votantes en las urnas.

Lynne Walz se dedicó a recorrer Nebraska para detectar cuáles son las necesidades más urgentes de sus ciudadanos. (Crédito: Rebecca S. Gratz / AP)

Mediante un comunicado, el Partido Demócrata en Nebraska respaldó las aspiraciones de la prima política de Tim Walz, actual mandatario de Minnesota.

“¡Todos apoyamos a Lynne Walz para gobernadora de Nebraska! Lynne tiene la experiencia necesaria para liderar nuestro estado. Sus raíces rurales le serán muy útiles al abordar los problemas que afectan a los nebrasqueños comunes”, indica parte de la misiva.

Durante una entrevista concedida al diario Nebraska Examiner, la candidata demócrata afirmó que los ciudadanos de Nebraska desean experimentar un cambio de partido en el gobierno que pueda ofrecerles propuestas realmente enfocadas en beneficiar al estado.

“Lo que descubrí viajando por Nebraska es que todos tenemos más en común que lo que nos divide. La gente está realmente lista para un cambio, y creo que, juntos, podemos lograrlo.

Nebraska está llena de posibilidades y necesitamos un gobernador que se centre en crear y atraer empleos bien remunerados, apoyar nuestras escuelas públicas y reducir el costo de los alimentos, la atención médica y la guardería”, enfatizó.

