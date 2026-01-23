Ford y Lincoln llaman a revisión 116,000 autos por incendios

En los inviernos más duros de Estados Unidos, muchos conductores dependen de un pequeño dispositivo casi invisible: el calentador del bloque del motor.

Su función es sencilla pero vital, evitar que el aceite se espese y que los componentes metálicos sufran al arrancar con temperaturas bajo cero. Pero, ese mismo componente se ha convertido ahora en el centro de una alerta de seguridad que involucra a más de 116,000 vehículos de Ford y Lincoln.

El inicio de 2026 marcó el primer retiro masivo del año para Ford Motor Company, que junto con su marca de lujo reconoció un problema técnico con potenciales consecuencias graves. El defecto, identificado en modelos populares de ambas marcas, puede generar cortocircuitos y, en determinados escenarios, incendios cuando el vehículo está conectado a la red eléctrica doméstica.

La situación resulta especialmente delicada porque millones de conductores residen en regiones donde las temperaturas invernales obligan a utilizar este tipo de sistemas auxiliares de calefacción mecánica durante semanas o incluso meses continuos.

Un componente pequeño con un riesgo grande

De acuerdo con los informes regulatorios presentados ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), el problema se localiza en el calentador del bloque del motor, un accesorio eléctrico instalado para mantener una temperatura mínima en el propulsor cuando el vehículo permanece estacionado en ambientes extremadamente fríos.

Las investigaciones internas de Ford determinaron que, con el paso del tiempo, ciertas soldaduras internas del calentador pueden agrietarse. Esta degradación permite que el refrigerante del motor se filtre hacia el interior del componente eléctrico. Al evaporarse el líquido, quedan residuos con alto nivel de conductividad que facilitan la aparición de cortocircuitos.

El mayor peligro surge cuando el automóvil se encuentra conectado a una toma de corriente convencional de 110 voltios, especialmente si esta no dispone de protección mediante interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI). En ese escenario, la combinación de humedad, residuos conductores y electricidad puede provocar chispas, sobrecalentamiento e incluso fuego.

Las autoridades aclararon que el riesgo se manifiesta únicamente cuando el calentador está enchufado, lo que explica por qué el problema se concentra en regiones donde esta práctica es cotidiana durante el invierno.

Modelos afectados y alcance del retiro

El llamado a revisión cubre exactamente 116,672 vehículos fabricados en distintos años y distribuidos de la siguiente manera.

Ford Escape, modelos 2013 a 2019: 65,683 unidades.

Ford Focus, modelos 2013 a 2018: 49,080 unidades.

Lincoln MKC, modelos 2015 y 2016: 1,909 unidades.

A esta cifra se suman 2,633 calentadores de bloque vendidos por separado como repuesto o accesorio oficial. Estas piezas corresponden a los números CV6Z-6A051-CA y CV6Z-6A051-AA, fabricadas entre 2011 y 2026, lo que amplía el impacto potencial del problema incluso a vehículos que pudieron haber recibido el componente de manera posterior a su producción original.

El retiro se concentra principalmente en estados del norte y del medio oeste de Estados Unidos, como Minnesota, Wisconsin, Michigan, Nueva York, Colorado y Dakota del Norte, donde el uso del calentador del bloque es una práctica habitual durante buena parte del año.

Según estimaciones recientes, cerca del 80% de la población estadounidense vive actualmente en zonas donde se registran temperaturas invernales extremas, lo que multiplica la relevancia de la advertencia.

Señales de alerta que no deben ignorarse

Ford y la NHTSA identificaron una serie de síntomas tempranos que podrían indicar un fallo en el calentador del motor.

Manchas de refrigerante en el suelo o en el garaje.

Disminución del nivel de refrigerante sin causa aparente.

Calefacción deficiente dentro del habitáculo.

Sobrecalentamiento del motor.

Olor a humo o presencia de vapor cerca del compartimiento del motor.

Si bien estas señales no garantizan que se produzca un incendio, sí están directamente relacionadas con el defecto técnico que motivó el retiro. Detectarlas a tiempo puede evitar daños severos al vehículo o situaciones de mayor riesgo.

Incidentes reportados y medidas inmediatas

Hasta el momento, Ford ha confirmado al menos 12 reportes de incendios vinculados al problema, todos ellos en unidades Ford Escape equipadas con motor de 2.0 litros.

Las autoridades indicaron que no se han registrado lesiones ni accidentes derivados de estos incidentes, aunque sí se reportaron pérdidas materiales importantes y daños graves en varios vehículos.

Ante este panorama, la recomendación oficial es clara: no utilizar el calentador del bloque del motor hasta que el automóvil haya sido inspeccionado y reparado por un concesionario autorizado.

La empresa comenzará a enviar notificaciones formales por correo a los propietarios afectados a partir de febrero. El plan contempla el reemplazo gratuito del componente por una versión actualizada, cuya disponibilidad está prevista para abril.

Los usuarios también pueden verificar si su vehículo se encuentra dentro del retiro utilizando el número de identificación vehicular (VIN) en la base de datos pública de la NHTSA o comunicándose con el servicio de atención al cliente de Ford al 1-866-436-7332, haciendo referencia al número de campaña 26S01.

