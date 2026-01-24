Pittsburgh Steelers anuncian acuerdo con Mike McCarthy como nuevo entrenador

Tras varios días de incertidumbre, los Pittsburgh Steelers han alcanzado un acuerdo verbal para que Mike McCarthy se convierta en el nuevo entrenador en jefe de la franquicia. La noticia, confirmada este sábado por los Stelers, marcaría un punto de inflexión histórico para una de las organizaciones más tradicionales de la NFL.

We have verbally agreed for Mike McCarthy to become our next head coach. pic.twitter.com/oOqZPRm7aX — Pittsburgh Steelers (@steelers) January 24, 2026

“Hemos acordado verbalmente que Mike McCarthy se convierta en nuestro próximo entrenador en jefe”, fue el mensaje que circuló tras los reportes del sábado. El movimiento no solo es relevante por lo deportivo, sino por la carga emocional que conlleva: McCarthy, de 62 años, es nativo de Pittsburgh. El estratega creció en el vecindario de Greenfield, a solo un par de millas de las instalaciones de práctica del equipo en el South Side, y asistió a la Bishop Boyle High School en Homestead.

El regreso de McCarthy a su ciudad natal cierra un círculo que comenzó hace décadas. Antes de brillar en la NFL, dio sus primeros pasos como asistente graduado en la University of Pittsburgh entre 1989 y 1991, antes de ser ascendido a entrenador de receptores abiertos en 1992. Tras ese inicio, su carrera despegó hacia Kansas City, Green Bay y Dallas, acumulando una experiencia de 18 temporadas como mandamás en los banquillos.

Un giro histórico en la filosofía de la Ciudad del Acero

La llegada de McCarthy rompe con una tradición de más de medio siglo. Desde 1969, los Steelers solo habían contratado a tres entrenadores en jefe: los miembros del Salón de la Fama Chuck Noll y Bill Cowher, y el recientemente salido Mike Tomlin. A diferencia de sus predecesores, quienes llegaron como coordinadores o asistentes jóvenes y relativamente desconocidos con perfiles defensivos, McCarthy aterriza como un nombre consagrado y con una mentalidad volcada al ataque.

Su currículum es destacado, aunque guarda una ironía que los aficionados de los Steelers no olvidan: McCarthy fue el arquitecto del equipo de los Packers que venció precisamente a Pittsburgh en el Super Bowl XLV. En sus 18 temporadas con Green Bay y Dallas, ha registrado un récord de 185-123-2 (incluyendo playoffs). Ahora, tras dirigir a los Cowboys —un rival histórico de los Steelers—, asume el reto de liderar al equipo de su infancia.

Este cambio de mando surge tras la renuncia de Mike Tomlin a principios de este mes. A pesar de tener contrato hasta 2026, Tomlin decidió dar un paso al costado luego de que su decimonovena temporada terminara con una amarga séptima derrota consecutiva en los playoffs, cayendo en casa ante los Houston Texans.

Con la firma de McCarthy, el entorno de la NFL ya especula sobre el futuro del puesto de mariscal de campo. Durante su etapa dorada en Green Bay, McCarthy dirigió a Aaron Rodgers, y los rumores sobre una posible reunión en Pittsburgh para la próxima campaña han comenzado a cobrar fuerza. Por ahora, los Steelers apuestan por la experiencia y el sentido de pertenencia de un hombre que conoce perfectamente lo que significa la cultura de la Ciudad del Acero.

