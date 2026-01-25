Hombre es acusado de estrangular a sus padres con un cinturón en Washington

Un hombre de 35 años fue arrestado en el estado de Washington acusado de asesinar a sus padres tras presuntamente estrangularlos con un cinturón en la vivienda familiar, informaron las autoridades.

El sospechoso fue identificado como Mick Carmichael, quien permanece detenido en la cárcel del condado de King y enfrenta dos cargos de asesinato en segundo grado por las muertes de Grace Carmichael, de 69 años, y Gregory Carmichael, de 68, según registros judiciales.

Los hechos ocurrieron en Federal Way

Los investigadores creen que el ataque ocurrió entre el miércoles y el jueves en la casa familiar ubicada en la cuadra 33700 de 27th Place Southwest, en Federal Way, ciudad situada al sur de Seattle.

De acuerdo con la investigación preliminar, los tres miembros de la familia se encontraban en la vivienda cuando se produjo una discusión que derivó en un forcejeo. Durante ese altercado, Carmichael habría utilizado un cinturón para estrangular a sus padres, y también habría resultado con lesiones físicas, según reportó la cadena local KOMO.

Descubrimiento de los cuerpos

Las alarmas se activaron cuando Grace Carmichael no se presentó a su trabajo el jueves por la mañana. Un compañero alertó a la policía para solicitar una verificación de bienestar.

Los agentes acudieron inicialmente al domicilio, tocaron la puerta y revisaron el exterior, pero no obtuvieron respuesta ni detectaron signos evidentes de emergencia. Posteriormente, contactaron a otro familiar, quien se trasladó a la vivienda.

Según el informe de arresto, el familiar encontró a Mick Carmichael saliendo de la casa. Al preguntarle por sus padres, el sospechoso habría respondido que “aún dormían” y que no quería que los “molestaran”. Al ingresar a la vivienda, el familiar halló los cuerpos sin vida de las víctimas.

Arresto y antecedentes

Tras el hallazgo, la policía emitió una alerta para localizar al sospechoso. Horas después, alrededor de las 5:00 p. m., un agente lo encontró en un parque cercano. Según las autoridades, presentaba sangre seca en las manos, manchas en la ropa y cortes y moretones en el cuerpo.

Carmichael fue detenido y, de acuerdo con la policía, negó haber hablado con sus padres el día anterior y dijo desconocer el origen de sus lesiones.

Los registros judiciales revelan un extenso historial de violencia doméstica. En 2021, el acusado habría agredido a su madre y estrangulado a su padre durante una discusión. También fue acusado de una agresión similar en 2015.

Desde 2009, se han emitido al menos 10 órdenes de protección para resguardar a sus padres y a otras personas, en relación con distintos casos, según informó la televisora local.

